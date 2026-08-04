4 de agosto de 2026
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General Alvear

General Alvear acercará carreras, cursos y capacitaciones a la comunidad

La Cámara Joven y la Asesoría de la Juventud de General Alvear organizarán una jornada abierta para conocer carreras, tecnicaturas, cursos, capacitaciones y salidas laborales.

La propuesta estará dirigida especialmente a estudiantes, jóvenes y personas interesadas en continuar sus estudios en General Alvear.

La propuesta estará dirigida especialmente a estudiantes, jóvenes y personas interesadas en continuar sus estudios en General Alvear.

La Cámara Joven y la Asesoría de la Juventud organizarán un encuentro abierto a la comunidad, con la participación de universidades, institutos y centros de formación de General Alvear y la región.

La Cámara Joven, junto con la Asesoría de la Juventud de General Alvear, invita a la comunidad a participar de una jornada destinada a conocer las diferentes oportunidades de formación académica, capacitación y desarrollo profesional disponibles en el departamento y la región.

La propuesta estará dirigida especialmente a estudiantes, jóvenes y personas interesadas en continuar sus estudios, aprender un oficio o adquirir nuevas herramientas para incorporarse al mercado laboral.

Universidades e institutos presentarán sus propuestas en General Alvear

Durante el encuentro, los asistentes podrán recorrer los stands de universidades, institutos y centros de formación, donde tendrán la posibilidad de conversar directamente con representantes de cada institución.

En cada espacio se ofrecerá información sobre carreras universitarias, tecnicaturas, cursos, capacitaciones y diferentes alternativas educativas disponibles para quienes buscan definir o ampliar su futuro profesional.

Información sobre carreras y salidas laborales en General Alvear

La jornada también permitirá conocer los requisitos de inscripción, las modalidades de cursado y las posibles salidas laborales de cada propuesta académica.

El objetivo es acercar la oferta educativa a la comunidad y facilitar el acceso a información concreta para que los interesados puedan evaluar las distintas posibilidades de formación que existen en General Alvear y otros puntos de la región.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de orientación, especialmente para quienes se encuentran próximos a finalizar sus estudios secundarios o buscan nuevas alternativas para capacitarse y desarrollarse profesionalmente.

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