General Alvear celebrará el Día de la Pachamama en la Reserva El Trapal

Este sábado 1 de agosto, la Reserva Municipal El Trapal , en General Alvear , será escenario de una ceremonia especial para venerar a la Pachamama y agradecer a la Madre Tierra.

La actividad se realizará al mediodía y contará con la participación de los organizadores, artesanos y todas aquellas personas que deseen sumarse voluntariamente a este ritual ancestral.

Cada 1 de agosto, diferentes comunidades de la región andina celebran el Día de la Pachamama , una tradición vinculada con el agradecimiento por los alimentos, las cosechas, los animales y los recursos que brinda la naturaleza.

Durante la ceremonia prevista en El Trapal se realizará un pozo en la tierra, donde se depositarán ofrendas como alimentos, bebidas y hojas de coca.

Este ritual, conocido tradicionalmente como corpachada o pago a la tierra, simboliza la reciprocidad entre las personas y la naturaleza. A través de las ofrendas se agradece lo recibido y se pide protección, fertilidad y prosperidad para el nuevo ciclo.

La celebración se realizará en El Trapal

El entorno natural de la Reserva Municipal El Trapal será el marco elegido para desarrollar la ceremonia. Se trata de uno de los principales espacios naturales y turísticos de General Alvear, donde se pueden realizar caminatas, observar aves y conocer parte de la flora y fauna de la región. La reserva se encuentra sobre la Ruta Nacional 143 Sur, a la altura del kilómetro 428, frente a la Costanera Alvear.

Desde la organización invitaron a vecinos, turistas y visitantes a participar de manera respetuosa y voluntaria de la ceremonia, que buscará fortalecer el vínculo con la naturaleza y mantener viva una práctica transmitida durante generaciones.

La propuesta también contará con la presencia de artesanos, quienes acompañarán una jornada atravesada por la cultura, el encuentro comunitario y el reconocimiento a la Madre Tierra.