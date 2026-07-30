Una historia de vida detrás de la cámara: el legado de Zafony Dubrowsky

Zafony Dubrowsky , es el fotógrafo que resguarda la memoria de General Alvear . El reconocido fotógrafo conserva uno de los archivos visuales más importantes del departamento y transmite su pasión a sus hijos, quienes continúan con el legado familiar. Aquí su historia de vida .

En Noticiero Andino de General Alvear conocimos la historia de Zafony Dubrowsky , un pionero de la fotografía que dedicó gran parte de su vida a retratar los acontecimientos sociales, culturales y familiares más importantes del departamento.

Con experiencia, sensibilidad y una profunda pasión por su oficio , Zafony supo transmitirles ese amor por la fotografía a sus hijos, quienes actualmente continúan su camino con un enorme talento y mantienen vivo el legado familiar.

Dubrowsky es propietario de lo que posiblemente sea uno de los archivos fotográficos más importantes de General Alvear . Allí conserva cuidadosamente cada negativo, como si se tratara de un verdadero tesoro.

Se trata de una inmensa colección de imágenes que permite reconstruir parte de la historia del departamento y de sus habitantes. Actos sociales, celebraciones, encuentros familiares y acontecimientos relevantes quedaron registrados a través de su cámara. Cada fotografía representa un recuerdo, una historia y un fragmento de la identidad alvearense.

La tecnología al servicio de los recuerdos

Actualmente, con la ayuda de las nuevas tecnologías, aquellas imágenes guardadas durante tantos años pueden volver a cobrar vida.

La propuesta incorpora una aplicación que permite revelar las fotografías en cuestión de segundos y a un costo accesible, facilitando que las familias puedan recuperar recuerdos que, en muchos casos, permanecieron durante décadas almacenados en negativos.

Un legado que continúa

La historia de Zafony Dubrowsky está atravesada por las palabras sabias, la emoción y la satisfacción de haber cumplido un objetivo. Después de tantos años dedicados a la fotografía, conserva la tranquilidad de saber que su trabajo permanece y que la pasión que lo acompañó durante toda su vida continúa en manos de sus hijos.

El legado familiar sigue vigente, mientras su archivo se mantiene como una verdadera montaña de imágenes que relata la historia de General Alvear y de varias generaciones de vecinos.

La historia de vida de la dinastía Dubrowsky