30 de julio de 2026
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Guaymallén realizó la primera Jornada de Identidad de la Cocina de Mendoza

La actividad permitió conocer los detalles del Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de la provincia de Mendoza.

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Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén, junto con la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), llevó adelante la primera Jornada de Identidad de la Cocina de Mendoza en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

El encuentro estuvo encabezado por el director de Desarrollo Turístico e Innovación del EMETUR, Marcelo Reynoso; la subdirectora de Turismo de Guaymallén, Fernanda Luffi; y la directora del Instituto IGA, Laura Zavattieri.

Una mirada sobre la identidad gastronómica de Mendoza

La actividad propuso descubrir la cocina mendocina desde una perspectiva vinculada con el territorio, sus productos y las historias que se encuentran detrás de cada receta.

Durante la jornada se dialogó sobre los alimentos producidos en la provincia, los aromas característicos, las preparaciones tradicionales y el trabajo de quienes transforman los ingredientes locales en experiencias gastronómicas.

La propuesta estuvo destinada a productores, emprendedores del sector alimenticio, cocineros, ayudantes de cocina, pasteleros, estudiantes y otros integrantes relacionados con la actividad gastronómica.

Presentaron el plan de desarrollo de gastronomía

El encuentro permitió compartir conocimientos, intercambiar experiencias y conocer los principales detalles del Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza.

La iniciativa busca poner en valor los productos regionales, fortalecer el trabajo de quienes integran el sector y consolidar una identidad culinaria vinculada con la historia, la cultura y el territorio provincial.

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