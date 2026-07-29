29 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Tupungato

Tupungato ofrece capacitación teórica y práctica para conductores

La capacitación en Tupungato está destinada a mayores de 18 años que residan en Gualtallary o El Peral y contará con 20 cupos.

Capacitación teórica y práctica para conductores de Tupungato.

Capacitación teórica y práctica para conductores de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tupungato continúa ampliando el alcance territorial de su propuesta de formación en conducción responsable. Después de su paso por Cordón del Plata, Anchoris y El Zampal, la iniciativa llegará a los distritos de Gualtallary y El Peral.

En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán con el acompañamiento del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 11 “General Las Heras”, que pondrá a disposición sus instalaciones y un espacio especialmente preparado para las prácticas de manejo.

La capacitación tiene como objetivo facilitar el acceso a conocimientos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa de tránsito y convivencia vial.

Inscripciones y cupos disponibles en Tupungato

La inscripción será presencial el viernes 31 de julio, desde las 8, en el Museo del RIM 11 “General Las Heras”, ubicado en el distrito El Peral. La propuesta contará con un cupo limitado de 20 participantes.

Para anotarse será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años.

  • Residir en Gualtallary o El Peral.

  • Contar con un vehículo en condiciones de circulación y con la documentación correspondiente.

  • Cumplir con los requisitos legales para obtener la Licencia Nacional de Conducir.

Cuándo comienza el cursado en Tupungato

La capacitación comenzará el lunes 3 de agosto y se extenderá durante un mes. Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 16 a 19, en la cancha del RIM 11 “Teniente General Las Heras”.

La iniciativa será coordinada por el cuerpo de inspectores de tránsito de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Tupungato. Durante el cursado, los participantes recibirán una formación integral para adquirir los conocimientos necesarios para conducir de manera segura, respetar las normas de tránsito y contribuir a una mejor convivencia vial en el departamento.

Para realizar consultas, los interesados podrán comunicarse de lunes a viernes, de 7.00 a 14.00 horas, o enviar un mensaje de WhatsApp al 2622 528166.

Temas
Seguí leyendo

Qué resolvió la Justicia con la conductora que atropelló a una niña de 11 años

Orgullo del Valle de Uco: un caballo de Tupungato correrá el Clásico Patrono Santiago

¿Necesitás obtener o renovar el carnet de Manipulación de Alimentos? Estas son las fechas

De los títeres al Mundialito: las actividades que reunieron a las familias

Video: el dramático relato de la familia de la nena atropellada en Tupungato

La preocupante problemática infantil que debatirán especialistas en San Rafael

La propuesta gratuita para madres, padres y cuidadores que vuelve en agosto

¿Tenés alarma comunitaria? Comenzó un nuevo censo en General Alvear

Lee además
Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza
Construcción de acueducto en Tupungato.

Una inversión de US$2,6 millones transformará el sistema de agua de Tupungato
LO QUE SE LEE AHORA
Laura Bielli, médica psiquiatra. video

La preocupante problemática infantil que debatirán especialistas en San Rafael

Las Más Leídas

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

¡Alerta total en Mendoza por el Súper El Niño! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima 

¡Alerta total en Mendoza por el "Súper El Niño"! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima

Neymar tomó una decisión histórica y el mundo del fútbol quedó en shock

Histórico anuncio de Neymar: por qué su decisión conmueve al fútbol

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de julio: números ganadores del sorteo 3395

Tres apostadores del Quini 6 se llevaron $126 millones cada uno: de dónde son y a qué números jugaron