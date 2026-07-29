Tupungato ofrece capacitación teórica y práctica para conductores

El Municipio de Tupungato continúa ampliando el alcance territorial de su propuesta de formación en conducción responsable . Después de su paso por Cordón del Plata, Anchoris y El Zampal , la iniciativa llegará a los distritos de Gualtallary y El Peral .

En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán con el acompañamiento del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 11 “General Las Heras” , que pondrá a disposición sus instalaciones y un espacio especialmente preparado para las prácticas de manejo.

La capacitación tiene como objetivo facilitar el acceso a conocimientos teóricos y prácticos sobre conducción segura , normativa de tránsito y convivencia vial.

La inscripción será presencial el viernes 31 de julio , desde las 8, en el Museo del RIM 11 “General Las Heras”, ubicado en el distrito El Peral. La propuesta contará con un cupo limitado de 20 participantes .

Para anotarse será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Residir en Gualtallary o El Peral.

Contar con un vehículo en condiciones de circulación y con la documentación correspondiente.

Cumplir con los requisitos legales para obtener la Licencia Nacional de Conducir.

Cuándo comienza el cursado en Tupungato

La capacitación comenzará el lunes 3 de agosto y se extenderá durante un mes. Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 16 a 19, en la cancha del RIM 11 “Teniente General Las Heras”.

La iniciativa será coordinada por el cuerpo de inspectores de tránsito de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Tupungato. Durante el cursado, los participantes recibirán una formación integral para adquirir los conocimientos necesarios para conducir de manera segura, respetar las normas de tránsito y contribuir a una mejor convivencia vial en el departamento.

Para realizar consultas, los interesados podrán comunicarse de lunes a viernes, de 7.00 a 14.00 horas, o enviar un mensaje de WhatsApp al 2622 528166.