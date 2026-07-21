Tupungato abrió la inscripción para el Curso de Manipulación Segura de los Alimentos

El Municipio de Tupungato informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de los Alimentos , una capacitación obligatoria para quienes necesiten obtener o renovar el carnet habilitante.

El primer paso para inscribirse consiste en gestionar el boleto de pago de la tasa correspondiente , trámite que puede realizarse de manera presencial o virtual.

Quienes deseen participar deberán solicitar el boleto de pago en la Oficina de Rentas , ubicada en el edificio municipal de Avenida Belgrano 348 , y abonar la tasa en Tesorería , que atiende de lunes a viernes de 7 a 13 .

También es posible realizar el pago en la delegación municipal de Cordón del Plata , ubicada en El Álamo y Salvador Vidal , o de manera virtual a través del sistema de pago de tasas del Municipio.

Una vez efectuado el pago, los interesados deberán completar el formulario de inscripción online disponible en la página oficial de la Municipalidad de Tupungato.

Para aquellas personas que no cuenten con acceso a internet o tengan dificultades para realizar el trámite digital, la inscripción podrá concretarse de forma presencial en la oficina de Bromatología, ubicada en el primer piso del edificio municipal, en horario administrativo.

Material de estudio y evaluación

Tras completar la inscripción, el Área de Bromatología enviará por correo electrónico un manual de estudio, que los participantes deberán leer antes de asistir a la capacitación.

Durante el curso se resolverán las consultas que surjan del material y, al finalizar, los asistentes deberán realizar una evaluación escrita.

Fechas del curso y renovación del carnet en Tupungato

Las jornadas del Curso de Manipulación Segura de los Alimentos se desarrollarán los martes 18 y 25 de agosto, de 8.30 a 12.30, en el Hotel Turismo Tupungato, ubicado en Avenida Belgrano 1060.

En tanto, la renovación del carnet se realizará el martes 26 de agosto, desde las 8.30, en el mismo lugar.