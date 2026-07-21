Lavalle invita a participar de la tradicional Fiesta Patronal de Santiago Apóstol

El departamento de Lavalle se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Patronal en honor a Santiago Apóstol , que se desarrollará los días 25 y 26 de julio en el distrito de San José .

La celebración es organizada por la Comisión Capilla Patrono Santiago , la Comunidad Huarpe Juan Manuel Villegas y la Municipalidad de Lavalle , e incluirá una variada programación destinada a vecinos, familias y turistas.

Durante las dos jornadas habrá actividades religiosas, espectáculos artísticos, propuestas recreativas, paseo de artesanías y gastronomía tradicional , en un evento que mantiene vivas las costumbres y la identidad del secano lavallino.

La Capilla Santiago Apóstol se encuentra ubicada a 8 kilómetros de la Ruta Nacional 142, a la altura del kilómetro 39 , en pleno paisaje característico del secano de Lavalle.

Cada año, la comunidad se reúne en este lugar para rendir homenaje a su santo patrono en una festividad que combina la fe con las tradiciones populares.

Según relatan los pobladores, la celebración tiene un origen popular. Un 25 de julio falleció un vecino llamado Santiago en el sitio donde actualmente se levanta la capilla. En su memoria, familiares y amigos colocaron una cruz y comenzaron a reunirse cada año para recordarlo con encuentros gauchos y actividades comunitarias.

Años más tarde, en 1975, el matrimonio Guardia, oriundo de La Asunción, cumplió una promesa y, junto a vecinos del distrito, impulsó la construcción de la capilla dedicada a Santiago Apóstol. Desde entonces, la convocatoria creció hasta convertirse en una de las celebraciones religiosas y culturales más representativas del departamento.

Cronograma de actividades en Lavalle

Viernes 25 de julio

10.00: Bautismos.

Bautismos. 12.00: Casamientos.

Casamientos. 16.00: Misa y procesión en honor a Santiago Apóstol.

Misa y procesión en honor a Santiago Apóstol. 18.00: Espectáculo artístico con artistas locales.

Sábado 26 de julio

11.00: Actividades recreativas en las canchas de tejo.

Actividades recreativas en las canchas de tejo. 14.00: Concurso de baile del chamamé y espectáculos artísticos.

Concurso de baile del chamamé y espectáculos artísticos. 16.00: Sorteo del bono contribución.

Además, durante ambas jornadas actuarán Las Voces de San José, Melodía Huarpe, Corazón de Potrero, Yunta Cuyana, Senderos de Cuyo y Torito de la Otra Costa.

Artesanías y gastronomía típica

Quienes participen de la fiesta también podrán recorrer el Paseo de Artesanías y disfrutar de los bodegones con comidas típicas, una propuesta que busca poner en valor la cultura, la gastronomía y las tradiciones del pueblo lavallino.

La Municipalidad de Lavalle acompaña una vez más esta celebración, reafirmando su compromiso con la preservación de las costumbres y el patrimonio cultural del departamento.