15 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Lavalle

Lavalle renovó el Programa Nuevas Redes para asistir a personas en situación de violencia

El acuerdo fue firmado por el intendente de Lavalle Edgardo González y la directora provincial de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza.

Edgrado González, intendente de Lavalle firmando el acuerdo.

Edgrado González, intendente de Lavalle firmando el acuerdo.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Lavalle firmó un convenio con la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia para garantizar la continuidad del Programa Nuevas Redes, una iniciativa destinada a fortalecer la asistencia integral a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Edgardo González y la directora de Género y Diversidad de Mendoza, Fernanda Urquiza. A través de esta articulación, se otorgarán fondos destinados a brindar una ayuda económica directa a las personas beneficiarias.

Acompañamiento profesional e integral en Lavalle

Las acciones del Programa Nuevas Redes estarán a cargo de la Dirección de Familia, Género y Diversidad de la Municipalidad de Lavalle. El área municipal brindará acompañamiento mediante un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales de Psicología, Trabajo Social y Derecho.

Este abordaje busca atender cada situación de manera integral, ofreciendo contención, asesoramiento y herramientas para que las personas puedan avanzar hacia una vida libre de violencias.

Las intervenciones se desarrollan en el marco de la Ley Nacional Nº 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Herramientas para fortalecer la autonomía

La articulación entre el Municipio y el Gobierno provincial tiene como objetivo ofrecer respuestas concretas que contribuyan a fortalecer la autonomía económica, personal y social de las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.

Además de la asistencia inmediata, el programa busca acompañar la construcción de nuevos proyectos de vida y favorecer el acceso a derechos.

Desde la comuna destacaron que Lavalle continuará impulsando políticas de género y diversidad orientadas a prevenir situaciones de violencia y avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

Temas
Seguí leyendo

Golpe al abigeato en Lavalle: recuperan varios animales robados

La conmovedora historia de vida del docente que encontró en sus alumnos una razón para seguir

La nieve será clave para reactivar el turismo de invierno en el sur mendocino

Así será la Ciudad del Vino que busca convertirse en un ícono nacional

Adopción, vacunas y caminatas: todo lo que habrá en el Parque de la Familia

Construir o refaccionar: cómo están los precios en General Alvear

La obra esperada durante 15 años que cambiará la vida de más de 100 familias

Un legado que sigue creciendo: conocé al Ballet Ucraniano KIEV

Lee además
El siniestro provocó un importante despliegue policial. 

Grave accidente vial y rescate de cinco personas en Lavalle
Así quedó el auto en el que viajaban las víctimas. 

Terrible vuelco en Lavalle: cuatro heridos
LO QUE SE LEE AHORA
La historia de vida de Mario Cincunegui. video

La conmovedora historia de vida del docente que encontró en sus alumnos una razón para seguir

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

Entró a una vivienda durante un operativo y terminó expulsado de la Policía

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Ambos robos ocurrieron en calle Lamadrid de San Roque, Maipú. 

Buscaban una cita romántica pero los asaltaron: le robaron todo

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido. 

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido en el boliche Wabi