Lavalle renovó el Programa Nuevas Redes para asistir a personas en situación de violencia

El Municipio de Lavalle firmó un convenio con la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia para garantizar la continuidad del Programa Nuevas Redes , una iniciativa destinada a fortalecer la asistencia integral a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Edgardo González y la directora de Género y Diversidad de Mendoza, Fernanda Urquiza . A través de esta articulación, se otorgarán fondos destinados a brindar una ayuda económica directa a las personas beneficiarias.

Las acciones del Programa Nuevas Redes estarán a cargo de la Dirección de Familia, Género y Diversidad de la Municipalidad de Lavalle. El área municipal brindará acompañamiento mediante un equipo interdisciplinario , integrado por profesionales de Psicología, Trabajo Social y Derecho.

Este abordaje busca atender cada situación de manera integral, ofreciendo contención, asesoramiento y herramientas para que las personas puedan avanzar hacia una vida libre de violencias.

Las intervenciones se desarrollan en el marco de la Ley Nacional Nº 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Herramientas para fortalecer la autonomía

La articulación entre el Municipio y el Gobierno provincial tiene como objetivo ofrecer respuestas concretas que contribuyan a fortalecer la autonomía económica, personal y social de las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.

Además de la asistencia inmediata, el programa busca acompañar la construcción de nuevos proyectos de vida y favorecer el acceso a derechos.

Desde la comuna destacaron que Lavalle continuará impulsando políticas de género y diversidad orientadas a prevenir situaciones de violencia y avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.