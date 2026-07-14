Materiales de construcción: cómo están los precios y las ventas en General Alvear

Ante la difusión de nuevos datos nacionales sobre el valor de los materiales de construcción , Noticiero Andino consultó a distintos comercios del rubro para conocer cuál es la situación en General Alvear .

Según señalaron los comerciantes, los precios se mantienen relativamente estables y no registraron grandes variaciones durante las últimas semanas .

Desde el sector explicaron que el nivel de ventas suele estar vinculado con la temporada y con las posibilidades económicas de los vecinos.

En ese sentido, indicaron que hay períodos del año en los que aumenta la demanda de determinados productos, especialmente aquellos destinados a reparaciones, mantenimiento y mejoras en viviendas .

Las refacciones sostienen la actividad en General Alvear

Si bien actualmente no se observa una gran cantidad de construcciones nuevas, los comerciantes aseguraron que las refacciones continúan impulsando el movimiento del sector.

Ampliaciones, arreglos y renovaciones de diferentes espacios son algunos de los trabajos que permiten mantener la demanda de materiales en los comercios de General Alvear.

De esta manera, el rubro atraviesa un escenario de cierta estabilidad en los precios, aunque con un nivel de actividad condicionado por la época del año y por la capacidad de inversión de las familias.