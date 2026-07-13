14 de julio de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Una mujer falleció en Tunuyán tras un accidente vial entre una camioneta y una moto

El siniestro ocurrió este lunes sobre calle Tabanera, y el tránsito permanece interrumpido sobre la Ruta Provincial 92. La víctima tenía 18 años.

Una mujer falleció en Tunuyán tras un accidente vial entre una camioneta y una moto

Una mujer falleció en Tunuyán tras un accidente vial entre una camioneta y una moto

Foto: Medios Andinos
Por Sitio Andino Policiales

Este lunes, un grave accidente vial ocurrido en Tunuyán dejó como saldo una mujer fallecida. El siniestro se produjo sobre calle Tabanera, en las inmediaciones de la Ruta Provincial 92, donde colisionaron una camioneta y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, la persona que viajaba como acompañante en la moto —identificada como Alexa Valentina Santibáñez (18 años, oriunda de Vista Flores)— murió en el lugar, mientras que la conductora del rodado menor fue trasladada al Hospital Antonio J. Scaravelli para recibir atención médica.

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En tanto, el conductor de la camioneta quedó demorado en la Comisaría N°65 de Vista Flores, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En la zona trabaja personal policial de la Comisaría N°65, que lleva adelante las pericias correspondientes. Debido al operativo, el tránsito permanece cortado sobre la Ruta Provincial 92, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas. Las autoridades continúan investigando la mecánica del accidente para establecer las responsabilidades del caso.

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