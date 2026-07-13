Una mujer falleció en Tunuyán tras un accidente vial entre una camioneta y una moto Foto: Medios Andinos

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Por Sitio Andino Policiales







Este lunes, un grave accidente vial ocurrido en Tunuyán dejó como saldo una mujer fallecida. El siniestro se produjo sobre calle Tabanera, en las inmediaciones de la Ruta Provincial 92, donde colisionaron una camioneta y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, la persona que viajaba como acompañante en la moto —identificada como Alexa Valentina Santibáñez (18 años, oriunda de Vista Flores)— murió en el lugar, mientras que la conductora del rodado menor fue trasladada al Hospital Antonio J. Scaravelli para recibir atención médica.

View this post on Instagram Accidente fatal en Tunuyán: qué se sabe hasta el momento En tanto, el conductor de la camioneta quedó demorado en la Comisaría N°65 de Vista Flores, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En la zona trabaja personal policial de la Comisaría N°65, que lleva adelante las pericias correspondientes. Debido al operativo, el tránsito permanece cortado sobre la Ruta Provincial 92, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas. Las autoridades continúan investigando la mecánica del accidente para establecer las responsabilidades del caso.