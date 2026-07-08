8 de julio de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Fatal accidente vial en Santa Rosa: un motociclisa murió tras chocar con un colectivo

El siniestro ocurrió sobre Ruta 50 y calle Escudero. La víctima, de 69 años, impactó con su motocicleta contra un colectivo que estaba detenido sobre la calzada.

En la escena trabajó personal de la Policía de Mendoza, Policía Vial y Policía Científica
En la escena trabajó personal de la Policía de Mendoza, Policía Vial y Policía Científica Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Un motociclista de 69 años murió este miércoles por la tarde tras protagonizar un trágico accidente vial sobre Ruta 50 y calle Escudero, en el departamento de Santa Rosa. Al momento del siniestro, el colectivo transportaba 10 pasajeros, quienes no sufrieron heridas a raíz del impacto.

Según la información policial, el hecho ocurrió cuando un colectivo de la empresa Dicetours se encontraba detenido en una parada habilitada para el descenso de pasajeros. En esas circunstancias, una motocicleta Zanella de 125 cc impactó contra la parte trasera de la unidad.

La víctima falleció en el lugar

Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor del rodado menor, identificado por sus iniciales L.G., sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de poder ser asistido. En tanto, el conductor del colectivo, identificado como C.A.S., fue sometido al correspondiente control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo (0,00 g/l). Además, no presentó lesiones.

En la escena trabajó personal de la Policía de Mendoza, Policía Vial y Policía Científica, que llevó adelante las pericias para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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