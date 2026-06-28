28 de junio de 2026
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Sitio Andino
Vuelco

Un hombre murió tras un vuelco en Ruta 7 y otras tres personas resultaron heridas

El vuelco ocurrió en Santa Rosa. La principal hipótesis indica que el conductor perdió el control del vehículo tras ser encandilado por el sol.

El suceso ocurrió sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 948, en el departamento de Santa Rosa.

El suceso ocurrió sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 948, en el departamento de Santa Rosa.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 80 años murió este domingo luego de un violento vuelco ocurrido sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 948, en el departamento de Santa Rosa. Además, otras tres personas resultaron heridas, dos de ellas con politraumatismos leves.

Fuentes policiales informaron que el siniestro se registró alrededor de las 17.20, cuando un Volkswagen Up circulaba por la zona y, por causas que son materia de investigación, terminó volcado sobre la banquina sur de la ruta.

El conductor habría sido encandilado por el sol

Las primeras actuaciones indican que el conductor, un hombre de 37 años, perdió el dominio del rodado debido al encandilamiento provocado por el sol, situación que derivó en el vuelco del automóvil.

Como consecuencia del impacto, A.E.L., de 80 años, fue trasladado de urgencia al hospital de la zona, donde posteriormente falleció. En tanto, otros dos ocupantes, de 70 y 79 años, sufrieron politraumatismos leves, mientras que una cuarta persona, de 67 años, resultó ilesa.

Ambulancia - Mendoza
Como consecuencia del impacto, A.E.L., de 80 años, fue trasladado de urgencia al hospital de la zona.

Como consecuencia del impacto, A.E.L., de 80 años, fue trasladado de urgencia al hospital de la zona.

Tras el accidente trabajó personal de la Subcomisaría 21ª, Policía Científica y Policía Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Santa Rosa-La Paz, que continúa con la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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