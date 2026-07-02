Alta Montaña: tres vehículos desbarrancaron por hielo y nieve en la Ruta 7

Las bajas temperaturas y la formación de hielo volvieron a generar complicaciones en Alta Montaña.

La presencia de hielo y acumulación de nieve sobre distintas rutas de Mendoza provocó una mañana complicada para la circulación vehicular . En la Ruta Nacional 7 , especialmente en la zona de Alta Montaña , se registraron al menos tres vehículos desbarrancados , aunque, de acuerdo con la información oficial, no se reportaron personas lesionadas.

Las complicaciones se concentraron en distintos sectores del corredor internacional, donde las bajas temperaturas generaron condiciones peligrosas para quienes transitaban por el lugar. Ante este escenario, las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada.

Uno de los incidentes ocurrió cuando un camión perdió parte de su carga tras un vuelco . A pesar del impacto, tanto el tractor como el conductor se encuentran en buen estado , según informaron las autoridades que coordinan la circulación en la zona.

Además, otros dos vehículos terminaron desbarrancando en distintos puntos de la Alta Montaña. Si bien hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias de esos hechos, las primeras informaciones indican que no hubo heridos.

accidente vial ruta 7 desbarranco 2 de julio 2026

Mientras tanto, personal de Vialidad Mendoza realiza tareas de control y ordenamiento del tránsito sobre el puente del kilómetro 1097, a la altura del ingreso a Potrerillos, con el objetivo de garantizar una circulación segura y reducir el riesgo de nuevos siniestros.