Un incendio destruyó una casa: hay un herido grave

Un hombre de 35 años resultó con graves quemaduras luego de un incendio registrado durante la madrugada en una vivienda precaria ubicada en el loteo Finca Badano, en Guaymallén, en tanto que la víctima fue rescatada del interior del inmueble y trasladada de urgencia al Hospital Central , donde permanece internada en grave estado.

El siniestro provocó daños totales en la casa afectada y generó preocupación entre los vecinos de la zona. El hombre sufrió quemaduras de entre el 8% y el 11% de su cuerpo, además de un compromiso en las vías respiratorias, según informaron los profesionales médicos que lo asistieron.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Guaymallén | Un hombre de 35 años resultó con graves quemaduras luego de un incendio registrado durante la madrugada en una vivienda precaria ubicada en el loteo Finca Badano, en Guaymallén, en tanto que la víctima fue rescatada del interior del inmueble y trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permanece internada en grave estado. El siniestro provocó daños totales en la casa afectada y generó preocupación entre los vecinos de la zona. El hombre sufrió quemaduras de entre el 8% y el 11% de su cuerpo, además de un compromiso en las vías respiratorias, según informaron los profesionales médicos que lo asistieron. Personal policial, Bomberos y Defensa Civil trabajaron durante la madrugada para controlar las llamas y evitar que el fuego avanzara hacia otras viviendas cercanas. Una propiedad lindera también sufrió daños, principalmente en el techo, como consecuencia del avance del fuego. #incendio #fuego #herido"

Personal policial, Bomberos y Defensa Civil trabajaron durante la madrugada para controlar las llamas y evitar que el fuego avanzara hacia otras viviendas cercanas. Una propiedad lindera también sufrió daños , principalmente en el techo, como consecuencia del avance del fuego.

Incendio en Guaymallén: la investigación del origen del fuego

El incendio ocurrió en una vivienda ubicada en el loteo Finca Badano, donde por causas que todavía son investigadas se inició un foco ígneo que rápidamente afectó gran parte de la estructura.

Las primeras actuaciones realizadas en el lugar indicaron que el fuego podría haberse originado por un cortocircuito en una conexión eléctrica precaria.

Ante la emergencia, efectivos policiales llegaron al domicilio y lograron rescatar al hombre que se encontraba dentro del inmueble. Luego fue derivado al Hospital Central para recibir atención especializada debido a la gravedad de las lesiones provocadas por las llamas y la inhalación de humo.

Los equipos de Bomberos y Defensa Civil desplegaron un operativo para sofocar el incendio y realizar las tareas de enfriamiento en la zona. Tras controlar la situación, se constató que la vivienda había quedado completamente destruida.

La Oficina Fiscal de Guaymallén tomó intervención en el caso y ordenó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro. Además, se solicitaron las pericias de Bomberos para establecer con precisión el origen del fuego y descartar otras hipótesis.