José Peña declaró en el juicio por su hijo y pidió que los acusados revelen dónde está Loan

Los imputados enfrentan cargos por distintos delitos relacionados con el presunto encubrimiento Foto: NA

José Peña , padre de Loan Danilo Peña , el niño desaparecido desde hace dos años , declaró este martes en el juicio oral que se desarrolla en la provincia de Corrientes . Durante su testimonio, reconstruyó la jornada en la que su hijo fue visto por última vez y reclamó que los acusados revelen qué ocurrió con el menor y dónde se encuentra.

Según explicó María Belén Russo Cornara , abogada querellante, en diálogo con Noticias Argentinas, José Peña repasó ante el tribunal los hechos ocurridos el día de la desaparición de su hijo y realizó un pedido especial dirigido a los imputados para que den respuestas sobre el destino del niño.

Tras su declaración, el tribunal dispuso un cuarto intermedio de diez minutos . Finalizada la pausa, comenzó a prestar declaración María Noguera , madre de Loan, ante los jueces Fermín Amado Ceroleni , Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco .

Durante su testimonio, reconstruyó la jornada en la que su hijo fue visto por última vez.

En las próximas audiencias también brindarán testimonio los hermanos de Loan: Mariano, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando Peña. Además, está previsto que la abuela del niño, Catalina Peña, declare el próximo jueves.

Quiénes son los acusados en la causa principal

En el expediente principal son juzgados Laudelina Peña, tía de Loan; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez.

Todos están acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, en una causa que busca esclarecer la desaparición del niño.

Detenidos en la causa de Loan Danilo Peña.png Todos están acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

La investigación paralela por presunto encubrimiento

En paralelo, otro juicio analiza las responsabilidades de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Los imputados enfrentan cargos por distintos delitos relacionados con el presunto encubrimiento y desvío de la investigación sobre la desaparición de Loan.