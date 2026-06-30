30 de junio de 2026
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Sitio Andino
Loan Danilo Peña

Este martes declaran los padres de Loan Peña: cómo será la audiencia

José Peña y María Noguera declararán este martes en el Tibunal Oral Federal. Lo harán frente a los 17 imputados por la desaparición de Loan Peña.

Frente a los acusados: llegó el momento más difícil para los padres de Loan Danilo Peña.

Frente a los acusados: llegó el momento más difícil para los padres de Loan Danilo Peña.

La pareja correntina comparecerá ante el Tribunal Oral Federal (TOF) en calidad de víctimas y testigos.

Para resguardar a los padres durante su declaración, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) dispuso un dispositivo especial de asistencia, con el objetivo de brindarles contención y evitar situaciones de revictimización mientras prestan testimonio ante el tribunal.

Cómo sigue el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña

Las audiencias continuarán el miércoles y el jueves, en el marco del proceso judicial que busca esclarecer qué ocurrió con Loan, quien desapareció tras un almuerzo familiar y cuyo paradero sigue siendo un misterio.

José Peña fue una de las últimas personas que vio al niño antes de su desaparición. Ese 13 de junio de 2024 compartía un almuerzo en la casa de la abuela Catalina, junto a otros familiares y allegados. Al finalizar la comida, el pequeño se dirigió con un grupo de adultos y menores hacia un naranjal cercano. Desde ese momento, nunca más volvió a ser visto.

En tanto, María Noguera no se encontraba en el lugar. Según consta en la causa, fue informada de la desaparición un par de horas después, cuando ya habían comenzado las primeras recorridas por la zona en busca de algún indicio sobre el paradero del niño.

José Peña y María Noguera, padres de Loan Danilo Peña
María Noguera y José Peña, padres de Loan Danilo Peña.

María Noguera y José Peña, padres de Loan Danilo Peña.

La audiencia tendrá una fuerte carga emocional para ambos padres, ya que deberán declarar en el mismo recinto donde estarán presentes los acusados. Entre ellos se encuentra Laudelina Peña, hermana de José y tía de Loan, señalada por la Justicia como una de las principales responsables de haber apartado al niño de la vista de su padre para concretar la sustracción.

"José ya no considera a Laudelina parte de su familia", afirmó la abogada querellante Belén Russo Cornara en declaraciones a Infobae, al referirse al impacto que tuvo la investigación sobre el vínculo familiar.

También estarán presentes otros imputados, entre ellos Antonio Benítez, esposo de Laudelina; el excomisario Walter Maciel, acusado de encubrimiento tras haber estado a cargo de la búsqueda inicial; y Daniel Ramírez, quien compartió el almuerzo familiar el día de la desaparición junto a José Peña y el resto de los presentes.

Quiénes son los acusados en el caso Loan Danilo Peña

En la causa principal serán juzgados siete acusados señalados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña:

  • Laudelina Peña.
  • Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina.
  • Walter Maciel, excomisario de 9 de Julio.
  • María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal.
  • Carlos Pérez, excapitán de la Armada.
  • Mónica del Carmen Millapi.
  • Daniel "Fierrito" Ramírez.
Detenidos en la causa de Loan Danilo Peña.png

A ellos se suman otros diez imputados que enfrentarán un juicio paralelo por presuntas maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación:

  • Federico Rossi Colombo.
  • Nicolás Gabriel Soria.
  • Elizabeth Cutaia.
  • Alan Cañete.
  • Delfina Taborda.
  • Pablo Noguera.
  • Pablo Núñez.
  • Valeria López.
  • Verónica Machuca Yuni.
  • Leonardo Rubio.

De acuerdo con la acusación, algunos de ellos se habrían presentado falsamente como integrantes de la Fundación Dupuy para interferir en el avance de la pesquisa.

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