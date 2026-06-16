16 de junio de 2026
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Sitio Andino
Loan Danilo Peña

Caso Loan: comienza el juicio con 17 acusados y 186 testigos en Corrientes

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, comienza el juicio oral en Corrientes. Diecisiete imputados y 186 testigos participarán del proceso.

Caso Loan Danilo Peña: se cumplen dos años desde la desaparición del pequeño en Corrientes.

Caso Loan Danilo Peña: se cumplen dos años desde la desaparición del pequeño en Corrientes.

NA
Por Sitio Andino Policiales

Este martes comienza el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. El debate oral se desarrollará en Corrientes y tendrá en el banquillo a 17 imputados, mientras que se prevé la declaración de 186 testigos.

El inicio del juicio está previsto para las 9 de la mañana en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se montó un importante operativo de seguridad debido a la repercusión pública que alcanzó el caso. La primera audiencia estará destinada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, es decir, las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal y la querella contra los imputados.

José Peña y María Noguera, padres de Loan Danilo Peña
José Peña y María Noguera, padres de Loan Danilo Peña, podrían prestar testimonio durante las jornadas venideras del juicio.

José Peña y María Noguera, padres de Loan Danilo Peña, podrían prestar testimonio durante las jornadas venideras del juicio.

La abogada querellante María Belén Russo Cornara anticipó que la jornada inaugural podría extenderse durante varias horas debido a las estrategias defensivas. "Estamos ansiosos. Será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan", sostuvo en declaraciones a la prensa.

Cómo será el cronograma del juicio

El proceso comenzará con audiencias los días martes, miércoles y jueves de esta semana. Luego continuará todos los miércoles y jueves. Según el cronograma oficial:

  • Martes: lectura de las acusaciones.
  • Miércoles: declaraciones indagatorias de los imputados.
  • Jueves: inicio de las testimoniales.
  • 186 testigos fueron citados para declarar durante el proceso. Entre ellos, se encuentra Lucio Ramón Dupuy, el abuelo del pequeño asesinado en La Pampa.

Además, se espera que durante las primeras jornadas puedan prestar testimonio los padres del niño, María Noguera y José Peña, junto a otros familiares directos.

Quiénes son los acusados en el caso Loan Danilo Peña

En la causa principal serán juzgados siete acusados señalados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña:

  • Laudelina Peña, tía del niño.
  • Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina.
  • Walter Maciel, excomisario de 9 de Julio.
  • María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal.
  • Carlos Pérez, excapitán de la Armada.
  • Mónica del Carmen Millapi.
  • Daniel "Fierrito" Ramírez.
Detenidos en la causa de Loan Danilo Peña.png
De izquierda a derecha: Laudelina Peña, Walter Adrián Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez y Daniel Oscar

De izquierda a derecha: Laudelina Peña, Walter Adrián Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez y Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez.

A ellos se suman otros diez imputados que enfrentarán un juicio paralelo por presuntas maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación:

  • Federico Rossi Colombo.
  • Nicolás Gabriel Soria.
  • Elizabeth Cutaia.
  • Alan Cañete.
  • Delfina Taborda.
  • Pablo Noguera.
  • Pablo Núñez.
  • Valeria López.
  • Verónica Machuca Yuni.
  • Leonardo Rubio.

De acuerdo con la acusación, algunos de ellos se habrían presentado falsamente como integrantes de la Fundación Dupuy para interferir en el avance de la pesquisa.

Una investigación de enorme magnitud

El expediente que llega a juicio reúne más de 90 cuerpos y cerca de 900 páginas de pruebas, además de peritajes, informes técnicos y testimonios acumulados durante casi dos años de investigación.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco, quienes deberán determinar las responsabilidades penales de cada acusado.

Por su parte, los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel presentaron recientemente un recurso de casación luego de que el tribunal rechazara su pedido para contar con fiscales auxiliares durante el juicio. En su planteo advirtieron que se trata de un caso de gran complejidad debido al elevado número de imputados, defensores y pruebas incorporadas.

El misterio que aún rodea la desaparición de Loan

La investigación sostiene que Loan desapareció durante un almuerzo familiar realizado el 13 de junio de 2024 en la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Según la reconstrucción judicial, el niño fue visto por última vez cuando se dirigía hacia un naranjal acompañado por adultos y otros menores. Para los investigadores, algunos de los hoy acusados habrían aprovechado ese recorrido para apartarlo del grupo y concretar su sustracción.

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La desaparición de Loan Danilo Peña vuelve a ocupar el centro de la escena judicial.

La desaparición de Loan Danilo Peña vuelve a ocupar el centro de la escena judicial.

La hipótesis principal señala que el menor habría sido retirado del lugar y trasladado en la camioneta perteneciente a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, vehículo en el que perros rastreadores detectaron rastros odoríferos compatibles con Loan.

La causa también atribuye al entonces comisario Walter Maciel una participación relevante en el presunto encubrimiento, mediante maniobras destinadas a desviar la investigación y simular una búsqueda que no se correspondía con lo ocurrido.

A dos años de aquel día que conmocionó al país, el juicio intentará responder la pregunta que todavía permanece sin respuesta: qué ocurrió con Loan Danilo Peña y dónde está el niño desaparecido.

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