Caso Loan Peña: nuevas declaraciones complicaron a Walter Maciel y dejan dudas sobre la búsqueda

Las audiencias del caso Loan Danilo Peña dejaron nuevos interrogantes sobre la búsqueda y los procedimientos policiales.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó esta semana nuevos testimonios que volvieron a poner bajo la lupa el accionar policial durante las primeras horas de búsqueda del niño en 9 de Julio, Corrientes . Dos efectivos señalaron al excomisario Walter Maciel como quien impartía las órdenes, mientras que otro agente relató una llamativa afirmación sobre el supuesto hallazgo del menor.

En su testimonio, el sargento Hugo Daniel Alegre relató que había recibido el llamado de María Caillava por la desaparición de Loan y luego participó del operativo. El policía recordó su intervención en el hallazgo del botín de fútbol que apareció semienterrado en el barro.

Alegre explicó que cuando llegó al lugar había tres cadetes custodiando el calzado y que también se encontraba Walter Maciel , quien le ordenó permanecer allí junto con otro efectivo. El sargento aseguró que tomó dos fotografías, una del botín y otra del sitio, y que una perito retiró el elemento aproximadamente una hora y media después. “No sé quién lo encontró”, declaró Alegre al referirse al botín.

El testimonio también aportó detalles sobre la dinámica del operativo. El efectivo sostuvo que Maciel daba las órdenes durante las tareas desplegadas para encontrar al niño, una afirmación que volvió a aparecer en otra declaración incorporada al debate.

La frase que generó desconcierto durante la búsqueda

Uno de los momentos más llamativos de las audiencias se produjo con la declaración del sargento Lisandro Alberto Saucedo, exjefe de la Unidad Regional II. El efectivo recordó que el comisario Roque Nicolás Báez descendió de un patrullero y comunicó al personal una información que luego no se confirmó.

Según relató Saucedo, Báez dijo que “Loan había aparecido”. Sin embargo, la búsqueda continuó y el menor nunca fue encontrado. La declaración abrió nuevos interrogantes sobre el origen de esa información y sobre la manera en que fue manejada dentro del operativo.

Walter Maciel, el excomisario complicado en el juicio de Loan por distintos uniformados.

Saucedo también contó que Walter Maciel le pidió que contactara a Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina Peña, para entrevistarlo. Además, afirmó que el excomisario le ordenó permanecer durante toda la jornada en el acceso al campo donde se desarrollaban las tareas.

Otro dato señalado durante su exposición estuvo relacionado con los vehículos de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez. Según el policía, ambos permanecían en la dependencia policial “sin faja de seguridad”, mientras que los teléfonos celulares secuestrados fueron entregados al oficial Virgilio Leonardo Medina.

La situación de los elementos secuestrados y el procedimiento realizado en la comisaría también quedaron bajo cuestionamiento. Saucedo indicó que durante el allanamiento a la seccional fueron incautados los libros de guardia, documentación que podría resultar relevante para reconstruir las actuaciones policiales de aquellas primeras horas.

Una pericia volvió a poner el foco en la camioneta

La última jornada de la semana incorporó además una declaración vinculada con los peritajes realizados sobre la Ford Ranger de Carlos Pérez, uno de los acusados en la causa. El perito Juan Osvaldo Ronelli, integrante de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, explicó ante el tribunal los resultados de los análisis realizados sobre distintos rastros y manchas detectados en el vehículo.

Al referirse específicamente a las manchas lumínicas observadas en el guardabarros delantero derecho, el especialista sostuvo que “no puede descartarse que las manchas lumínicas visualizadas puedan ser sangre humana”.

Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña, tres de los siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Foto: Gentileza Identidad Correntina.

Durante esa misma audiencia también declaró el comisario mayor Fabio Pirrone, quien tuvo participación en las tareas de búsqueda y en la coordinación de los operativos federales desplegados en la zona donde desapareció Loan. Por último, prestó declaración Luis Alberto González, exviceintendente de 9 de Julio. Su testimonio apunta a aportar elementos sobre la participación de la Municipalidad de 9 de Julio y el contexto institucional durante los primeros días de la investigación.

Con estas declaraciones, el juicio volvió a poner el foco sobre las actuaciones realizadas durante las primeras horas de la desaparición y sobre el rol que tuvieron distintos funcionarios y efectivos policiales. El debate continuará el miércoles 5 de agosto, cuando se retomarán las audiencias por la desaparición del pequeña.