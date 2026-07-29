Accidente fatal en Las Heras: un motociclista murió tras un choque frontal Foto: Gentileza

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Por Luis Calizaya







Un grave accidente vial ocurrido durante la tarde de este miércoles en Las Heras dejó como saldo la muerte de un motociclista de 35 años. El siniestro, protagonizado por una moto y un Rastrojero, ocurrió en las inmediaciones del cruce de calle Paso Hondo y la Ruta Nacional 40.

Salvaje choque frontal en Las Heras: un motociclista muerto Alrededor de las 16.05, una motocicleta Corven Hunter, conducida por la víctima, circulaba hacia el este por calle Paso Hondo cuando, por causas que se investigan, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Rastrojero que transitaba en sentido oeste.

El accidente en Las Heras dejó un muerto y un herido. Foto: Gentileza Como consecuencia del fuerte impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento del motociclista en el lugar.

En tanto, el conductor del Rastrojero, de 27 años, sufrió politraumatismos de moderada gravedad y fue trasladado al Hospital Lagomaggiore para recibir atención médica. Su acompañante, en tanto, resultó ileso.

En el lugar trabajó personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, Tránsito Municipal de Las Heras y Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.