Neymar tomó una decisión histórica y el mundo del fútbol quedó en shock

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Por Sitio Andino Deportes







En las últimas horas, Neymar volvió a ser noticia tras comunicar una importante decisión sobre su futuro con la selección de Brasil. El anuncio generó sorpresa entre los fanáticos del fútbol. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

El adiós de Neymar a la Selección de Brasil y el legado que deja Tras la victoria de Santos por 4-2 sobre Universidad Católica de Ecuador, Neymar habló con la prensa y dejó una declaración que sacudió al mundo del fútbol. El delantero brasileño fue consultado sobre la posibilidad de regresar a la selección de Brasil y su respuesta sorprendió tanto a los presentes como a millones de hinchas.

"Gracias, pero no, por ahora, en la selección brasileña. Creo que ya he hecho historia allí y estuve muy feliz. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso", expresó el atacante, dejando en claro cuál es su postura respecto a un eventual regreso al combinado nacional.

View this post on Instagram Con estas declaraciones, parece cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera deportiva junto a la selección brasileña. A lo largo de su trayectoria con la Canarinha, se convirtió en el máximo goleador histórico de Brasil, con 80 tantos, superando la histórica marca de Pelé. Además, disputó 128 partidos, ubicándose entre los futbolistas con mayor cantidad de presencias en el combinado nacional.

En el plano de los títulos, levantó la Copa Confederaciones 2013 y consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, un logro muy significativo para el fútbol brasileño. No obstante, el gran sueño de conquistar una Copa del Mundo quedó pendiente, pese a haber disputado tres ediciones.