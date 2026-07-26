26 de julio de 2026
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Lionel Scaloni

Lionel Scaloni tras dejar Pujato: "Lo siento por no haberles podido traer otra copa"

El director técnico de la Selección Argentina publicó un sentido mensaje para todos los hinchas, tras el segundo lugar en la Copa del Mundo. Qué dijo.

Lionel Scaloni tras dejar Pujato: Lo siento por no haberles podido traer otra copa
Lionel Scaloni tras dejar Pujato: "Lo siento por no haberles podido traer otra copa"
Por Sofía Pons

Tras una oleada de ofrendas en la casa de su Pujato natal, abrazos, autógrafos y gritos al ritmo de: "Scaloni, quedate"; el director técnico de la Selección Argentina publicó un mensaje para todos los hinchas. El referente de la Scaloneta lamentó no haber alcanzado su segunda Copa del Mundo y agradeció el cariño que recibió en los últimos días.

"Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras. Aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselos llegar", comenzó el DT.

Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles junto a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa. Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles junto a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.

Scaloni lamentó no haber logrado el objetivo de volver a levantar la Copa del Mundo, a la cual se refirió como "una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida".

El DT argentino tiene contrato hasta diciembre y los hinchas le pidieron la renovación.

El DT argentino tiene contrato hasta diciembre y los hinchas le pidieron la renovación.

El agradecimiento al equipo que lo acompañó en este Mundial

El director técnico, que continuará hasta diciembre y después decidirá su continuidad o su paso al costado, destacó el trabajo de su equipo: "El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Eso es el verdadero trofeo".

Scaloni también le agradeció a sus compañeros del cuerpo técnico, jugadores y personal de la AFA: "Aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido".

Para culminar su mensaje, Scaloni escribió una posdata simple, pero que seguramente quedará como frase insignia: "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

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