Lionel Scaloni y esas lágrimas del final, tras la caída ante España

La final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 perdida en el inolvidable domingo 19 de julio de 2026, en el Estadio MetLife de New Jersey, ante España por 1 a 0 , nos atravesó el alma y vulneró el ya desgastado corazón argentino. El llanto desenfrenado del entrenador Lionel Scaloni , una vez que se concretó el desenlace menos anhelado y ante decenas de micrófonos continentales, conmovió nuestro espíritu indomable, que ante cada expresión del armador de la “Scaloneta”, sentía un mazazo de vacío deportivo .

Y antes, durante y tras las 8 estaciones superadas, que nos depositaron en el partido de los sueños, Lionel Scaloni destacó el inquebrantable valor de los 26 nombres que acompañaron esta misión, por tierras norteamericanas. Repitiendo, el entrenador, hasta el hartazgo: “Estos jugadores son unos guerreros . Han dado hasta el último esfuerzo . Estoy orgulloso de cómo compitieron . Agradecimiento eterno para todo este grupo . Es emociónate la sintonía de la gente con este equipo” .

Cada palabra que entre llantos y moqueos surgieron de usted tras el partido final , fue desarmando nuestro endeble ser, cuando la noche nos arropaba y vivíamos, indispuestos, a esa altura para el festejo, y terminó por ser quizás un céntimo o décimo de lo que usted logre entender, que este país con su gente vivió con y por esos colores, que nuestra Selección de Fútbol de Argentina supo defender.

Mundial 2026. Lionel Scaloni se emocionó tras la derrota ante España, puso en duda su continuidad como entrenador de la Selección argentina y aseguró que necesita tiempo para definir su futuro.

Seguro usted entenderá, eso sí, que esos abrazos a lo largo del Mundial, fueron rituales y sonrisas sin vergüenza, con gritos que nos quebraron la voz o una impaciencia de esperar la hora de volver a verlos, masticando esa esperanza de seguir ganando.

¿Sabe por qué nos engañó? simplemente porque no solo amamos - la mayoría - a esta Selección como usted la ama, sino tal vez un poco más. Identificados con los valores espirituales que transmitieron desde afuera hacía adentro y se expandieron sin límites continentales desde adentro hacía afuera, nos sentimos tan argentinos como Messi y Maradona, cuándo a pesar de los tropiezos que con talento y paciencia debieron sortear y "bancar", vinieron, jugaron y vencieron, cagándose en los destructores del amor.

La Selección argentina enfrenta este domingo desde las 16 a España en el cierre del Mundial 2026.

Lionel Scaloni por favor no nos engañé más, usted y estos chicos conspiraron contra nuestra razón, nos envalentonaron a sentirnos invencibles, se vistieron de héroes sin fusiles y con el pecho inflado, cantaron una verdad que nos duele, contra un invasor que volvió a morder el pasto, a pesar de todo y sintiendo por aquellos otros pibes, que ya no están. Sí, en la memoria.

Basta de engaños, Lionel Scaloni. Usted sabrá que solo agradeceremos que el fútbol de esta Selección nos volvió a juntar en partes iguales, en un país dividido y segmentado por unos pocos compatriotas sin patria. Nos volvió el poder de la alegría a su verdadero dueño: un pueblo asustado, pero no temeroso; un pueblo pisoteado, pero no vencido; un pueblo sufrido, pero no destruido; un pueblo herido, pero no doblegado. Gracias Lionel Scaloni, por asentar las bases de aprendizaje, para que mañana seamos un poquito mejor y tan argentinos, orgullosos siempre de serlo, como usted y sus muchachos del bien.