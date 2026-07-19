Lionel Scaloni, el arquitecto de la era dorada de la Selección que busca otro título en el Mundial 2026

La Selección argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España , con la posibilidad de seguir ampliando una de las etapas más exitosas de su historia. Detrás de este presente, además del liderazgo de Lionel Messi , aparece una figura clave: Lionel Scaloni , el entrenador que transformó a un equipo golpeado en un campeón que marcó una época.

Cuando Scaloni asumió como director técnico a mediados de 2018 , tras la decepcionante participación de Argentina en el Mundial de Rusia bajo el mando de Jorge Sampaoli, pocos imaginaban el recorrido que tendría. Su designación despertó numerosas críticas por su falta de experiencia y durante los primeros meses convivió con resultados irregulares y cuestionamientos. Además, heredó una selección que acumulaba 25 años sin títulos , desde la Copa América de 1993 .

Con el paso del tiempo, el entrenador logró imponer una identidad basada en el compromiso , la humildad y el sentido de pertenencia por la camiseta argentina. La Copa América 2019 , en la que el equipo alcanzó las semifinales, fue el punto de partida de un proceso que comenzó a mostrar señales de crecimiento y dejó una base sólida para lo que vendría.

El gran despegue llegó en la Copa América 2021 , cuando la Selección argentina derrotó 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná y cortó una sequía de 28 años sin títulos . Ese triunfo no solo devolvió la gloria al fútbol argentino, sino que consolidó definitivamente el proyecto encabezado por Lionel Scaloni .

Lionel Scaloni, el entrenador que transformó a un equipo golpeado en un campeón que marcó una época.

Argentina va por otro capítulo histórico en el Mundial 2026

Después llegaron nuevos hitos que confirmaron la grandeza de este ciclo. La Finalissima 2022, con un contundente 3-0 sobre Italia, el inolvidable título en el Mundial de Qatar 2022 y la conquista de la Copa América 2024 consolidaron a esta generación como una de las más exitosas de todos los tiempos. En el Mundial 2026, el equipo volvió a demostrar su carácter al superar un exigente camino y vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales para meterse nuevamente en la definición.

Ahora, la Selección argentina buscará frente a España conquistar su quinto título consecutivo y seguir alimentando una era que comenzó con aquel entrenador al que muchos calificaban como un "joven inexperto". Hoy, Lionel Scaloni está a un paso de sumar otra página dorada en la historia del fútbol argentino.

Los títulos y grandes triunfos de la era Lionel Scaloni

Copa América 2021: Argentina 1-0 Brasil.

Finalissima 2022: Argentina 3-0 Italia.

Mundial de Qatar 2022: campeón del mundo.

Copa América 2024: nuevo título continental.

Mundial 2026: victoria 2-1 ante Inglaterra en semifinales para llegar a la final.

Con una identidad consolidada, un grupo unido y una generación histórica, la Selección argentina intentará este domingo coronar el ciclo más exitoso de su historia con una nueva estrella en el Mundial 2026.