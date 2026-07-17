Mundial 2026: el récord histórico que Lionel Scaloni puede alcanzar en la final ante España

Lionel Scaloni volverá a jugar una final con la Selección argentina , pero esta vez no solo estará en juego el título del Mundial 2026 . Si la Albiceleste derrota a España el próximo domingo, el entrenador oriundo de Pujato alcanzará un logro reservado para muy pocos: convertirse en apenas el segundo director técnico en conquistar dos Copas del Mundo .

Hasta el momento, solo el italiano Vittorio Pozzo logró ganar dos Mundiales como entrenador. Lo hizo al frente de Italia en las ediciones de 1934 y 1938 , una marca que permaneció inalterable durante casi un siglo.

Si Argentina logra defender el título obtenido en Qatar 2022 , Scaloni igualará ese récord y escribirá una nueva página dorada en la historia del fútbol mundial.

El histórico entrenador italiano llevó a su selección a conquistar las Copas del Mundo de 1934 y 1938 , consolidando una hegemonía que todavía hoy permanece intacta.

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En el Mundial de 1934, Italia eliminó a Estados Unidos, España, Austria y Checoslovaquia para levantar su primera copa. Cuatro años más tarde, volvió a imponerse tras superar a Noruega, Francia, Brasil y Hungría en el camino hacia el bicampeonato.

Los grandes entrenadores que estuvieron a un paso del récord

A lo largo de la historia hubo varios técnicos que estuvieron muy cerca de igualar a Pozzo, aunque ninguno pudo conseguirlo.

Entre ellos aparecen el alemán Helmut Schön, el brasileño Mario Zagallo, el argentino Carlos Salvador Bilardo, el alemán Franz Beckenbauer y el francés Didier Deschamps, todos campeones y subcampeones del mundo, pero sin alcanzar un segundo título como entrenadores.

Scaloni busca otra página dorada con la Selección argentina

Desde su llegada al banco de la Selección argentina, Lionel Scaloni construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol nacional, con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Ahora tendrá la oportunidad de seguir ampliando ese legado. Si Argentina supera a España en la final del Mundial 2026, no solo conseguirá el bicampeonato, sino que Scaloni ingresará definitivamente en la historia grande del fútbol como el segundo entrenador en ganar dos Copas del Mundo.