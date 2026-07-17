17 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el récord histórico que Lionel Scaloni puede alcanzar en la final ante España

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, se encuentra ante una gran oportunidad en la definición del duro Mundial 2026. Mirá lo que se viene.

Mundial 2026: Lionel Scaloni puede convertirse en el segundo entrenador en conquistar dos Copas del Mundo.


Mundial 2026: Lionel Scaloni puede convertirse en el segundo entrenador en conquistar dos Copas del Mundo.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Scaloni volverá a jugar una final con la Selección argentina, pero esta vez no solo estará en juego el título del Mundial 2026. Si la Albiceleste derrota a España el próximo domingo, el entrenador oriundo de Pujato alcanzará un logro reservado para muy pocos: convertirse en apenas el segundo director técnico en conquistar dos Copas del Mundo.

Si Argentina logra defender el título obtenido en Qatar 2022, Scaloni igualará ese récord y escribirá una nueva página dorada en la historia del fútbol mundial.

Quién fue Vittorio Pozzo, el único entrenador con dos Mundiales

El histórico entrenador italiano llevó a su selección a conquistar las Copas del Mundo de 1934 y 1938, consolidando una hegemonía que todavía hoy permanece intacta.

En el Mundial de 1934, Italia eliminó a Estados Unidos, España, Austria y Checoslovaquia para levantar su primera copa. Cuatro años más tarde, volvió a imponerse tras superar a Noruega, Francia, Brasil y Hungría en el camino hacia el bicampeonato.

Los grandes entrenadores que estuvieron a un paso del récord

A lo largo de la historia hubo varios técnicos que estuvieron muy cerca de igualar a Pozzo, aunque ninguno pudo conseguirlo.

Entre ellos aparecen el alemán Helmut Schön, el brasileño Mario Zagallo, el argentino Carlos Salvador Bilardo, el alemán Franz Beckenbauer y el francés Didier Deschamps, todos campeones y subcampeones del mundo, pero sin alcanzar un segundo título como entrenadores.

Scaloni busca otra página dorada con la Selección argentina

Desde su llegada al banco de la Selección argentina, Lionel Scaloni construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol nacional, con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Ahora tendrá la oportunidad de seguir ampliando ese legado. Si Argentina supera a España en la final del Mundial 2026, no solo conseguirá el bicampeonato, sino que Scaloni ingresará definitivamente en la historia grande del fútbol como el segundo entrenador en ganar dos Copas del Mundo.

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