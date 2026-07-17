Final del Mundial 2026: los impactantes precios que deben pagar los mendocinos para alentar a Argentina

Tras una victoria épica ante Inglaterra, la Selección Argentina volvió a clasificarse para una final de la Copa del Mundo y ya comienza a movilizar a miles de hinchas rumbo a Nueva York , donde enfrentará a España en busca del bicampeonato . Al contingente se suman quienes decidieron esperar hasta el último momento para confirmar el resultado y ahora intentan conseguir vuelos de urgencia hacia Estados Unidos .

Desde Mendoza también hay fanáticos de la Albiceleste que buscan llegar a la final, aunque la tarea se convirtió en una verdadera odisea . Conseguir un vuelo disponible y, sobre todo, una entrada para el partido del domingo es difícil , según señalaron agencias de viajes internacionales del centro mendocino.

Sitio Andino recorrió distintas agencias de viajes del centro de Mendoza para conocer el panorama de cara a la final del Mundial 2026 . El escenario muestra un gran volumen de consultas , aunque pocas operaciones concretadas , mientras el sector sigue de cerca la posibilidad de que más mendocinos viajen a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina.

El primer dato que surge es la marcada diferencia entre la cantidad de consultas y las compras efectivas . En una de las agencias consultadas explicaron que buena parte de las consultas provinieron de argentinos que ya se encuentran en Estados Unido s y que buscan conseguir una entrada para la final del 19 de julio.

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En otra agencia, en cambio, el movimiento fue mucho menor. Según explicaron, si bien esperaban un incremento en la venta de paquetes durante las fases eliminatorias, especialmente después del partido frente a Cabo Verde, hasta el momento solo registraron la venta de un viaje a Nueva York por un valor cercano a los 10.000 dólares, que incluye vuelo y alojamiento.

Desde el sector atribuyen la baja demanda al fuerte incremento de los costos en los últimos días, principalmente por la reventa de entradas, cuyos valores oscilan entre los 3.000 y los 10.000 dólares por boleto.

Para quienes opten por organizar el viaje por su cuenta, el panorama tampoco resulta sencillo. Actualmente no hay disponibilidad de vuelos desde Mendoza hacia Nueva York, por lo que las agencias recomiendan buscar alternativas con salida desde Santiago de Chile u otras ciudades. De hecho, ante la alta demanda de los hinchas argentinos, Aerolíneas Argentinas habilitó en las últimas horas dos vuelos especiales para la final, aunque ambos se agotaron rápidamente.

Quienes alcanzaron a conseguir un asiento durante la mañana del jueves debieron pagar entre 3.600 y 5.000 dólares. A pocos días de la final y en medio de la euforia por la Selección Argentina, viajar desde Mendoza hacia la sede final del mundial se convirtió en un verdadero desafío.

Precios astronómicos y estrategias para ahorrar: alentar a la Selección, un lujo para pocos

Los paquetes turísticos aparecen como la opción más cómoda para quienes buscan disfrutar del viaje sin preocuparse por la organización. Sin embargo, acceder a ellos representa un importante desafío económico.

Según revelaron las agencias locales, quienes logren conseguir un pasaje aéreo deberán desembolsar entre 3.000 y 4.000 dólares. En tanto, un paquete que incluye tres noches de alojamiento, traslados y una entrada de categoría 3 para la final en Nueva York cuesta entre 13.000 y 19.000 dólares, según la disponibilidad de vuelos.

Los hinchas argentinos se las ingenian ante los precios exacerbados. Foto: web

Desde una de las agencias consultadas señalaron que una de las principales razones de la baja cantidad de ventas es que muchos hinchas optaron por organizar el viaje por su cuenta. Una de las alternativas más elegidas consiste en volar hasta Miami y, desde allí, trasladarse a Nueva York. Además, alquilar una vivienda particular permite reducir considerablemente los costos de alojamiento gracias a la amplia oferta disponible en Estados Unidos.