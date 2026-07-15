15 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Quini 6

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 15 de julio: números ganadores del sorteo 3391

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este miércoles 15 de julio: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 15 de julio: números ganadores del sorteo 3391

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 15 de julio: números ganadores del sorteo 3391

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo de este miércoles 15 de julio, que llevó el número 3391; cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo Nº 3390 del 12 de julio, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 72 ganadores con cinco aciertos y se llevaron un total de $6.382.444,06.

Este sorteo, que se llevó adelante a las 21.15, puso en juego un pozo de $8.550.000.000, y las quinielas registraron 1.200.000 apuestas en todo el país.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 15 de julio

  • Tradicional
  • La Segunda
  • Revancha
  • Siempre Sale Quini 6
  • Pozo Extra
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 15 de julio: números ganadores del sorteo 3391.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 15 de julio: números ganadores del sorteo 3391.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

El Quini 6 acumula un pozo extraordinario de $7.850 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Ganó más de $300 millones en el Quini 6: de dónde es y a qué números jugó

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de julio: números ganadores del sorteo 3388

¿Tu corazón está preparado para el Mundial 2026? Quiénes tienen mayor riesgo cardíaco

Guaymallén asumió el control del arbolado público en el municipio: qué cambia

Viajar en taxi en Mendoza es más caro: las nuevas tarifas

La nieve será clave para reactivar el turismo de invierno en el sur mendocino

Mundial 2026: micros garantizados en Mendoza, pero con demoras

Lee además
Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de julio: números ganadores del sorteo 3390

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de julio: números ganadores del sorteo 3390
A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 12 de julio

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 12 de julio
LO QUE SE LEE AHORA
Mundial 2026: el transporte está garantizado, pero advierten por posibles desvíos y demoras.

Mundial 2026: micros garantizados en Mendoza, pero con demoras

Las Más Leídas

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

Entró a una vivienda durante un operativo y terminó expulsado de la Policía

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Ambos robos ocurrieron en calle Lamadrid de San Roque, Maipú. 

Buscaban una cita romántica pero los asaltaron: le robaron todo

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido. 

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido en el boliche Wabi