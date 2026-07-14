14 de julio de 2026
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Policía

Un policía fue expulsado de la fuerza tras ser condenado por robar dinero y celulares en un operativo

El Ministerio de Seguridad y Justicia dispuso la baja definitiva del oficial mediante una resolución en el Boletín Oficial. Fue condenado por hurto agravado.

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Un policía de la fuerza provincial recibió una sanción expulsiva de exoneración por cometer un robo el 5 de marzo de 2025. La medida publicada en el Boletín Oficial implica su desvinculación definitiva de la fuerza luego de que se comprobara una conducta considerada gravísima ante el régimen disciplinario.

El Ministerio de Seguridad y Justicia le notificó la resolución definitiva al Policía involucrado y puso fin al sumario que inició la Inspección General de Seguridad (IGS) tras confirmarse el delito de hurto calamitoso agravado por su condición de funcionario policial.

Condena penal por un robo cometido durante una intervención policial

La sanción administrativa se originó a partir de una causa penal en la que fue condenado mediante un juicio abreviado por el delito doloso de "hurto calamitoso agravado por su condición de funcionario policial".

Según quedó establecido durante la investigación judicial, el efectivo habría utilizado como argumento una persecución para ingresar de manera ilegal a una vivienda durante un procedimiento en el barrio Renacer, en Maipú. En ese contexto, junto a otro integrante de la Policía, habría sustraído dinero en efectivo y teléfonos celulares del interior del domicilio.

El efectivo habría utilizado como argumento una persecución para ingresar de manera ilegal a una vivienda.

El efectivo habría utilizado como argumento una persecución para ingresar de manera ilegal a una vivienda.

Tras completarse todas las etapas del proceso administrativo y garantizarse las instancias de defensa, el Ministerio concluyó que la conducta del oficial representó una falta gravísima contemplada en la Ley 6722. La normativa regula el accionar y régimen disciplinario del personal policial.

Por ese motivo, la autoridad administrativa resolvió aplicar la máxima sanción prevista: la exoneración y pérdida definitiva de su condición de integrante de la Policía.

Con esta disposición, la Ministra Mercedes Rus formalizó la salida definitiva del hombre de la institución policial, luego de que su accionar fuera considerado incompatible con las obligaciones y deberes exigidos a los funcionarios de seguridad pública.

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