Conducía alcoholizado por la Ciudad de Mendoza, cayó a una acequia y terminó detenido

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El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana en las calles 9 de Julio y Maza. Allí personal de la Comisaría 1° intervino a pedido de agentes de Tránsito de Capital.

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia. El test confirmó que manejaba alcoholizado Al llegar al lugar, la policía constató que el conductor había caído con su vehículo a una acequia. Posteriormente se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes.

Por disposición del Primer Juzgado Contravencional, las autoridades retuvieron el vehículo y la licencia de conducir del hombre.

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