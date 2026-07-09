Conducía alcoholizado por la Ciudad de Mendoza, cayó a una acequia y terminó detenido

Un conductor de 31 años cayó a una acequia durante la madrugada en la Ciudad de Mendoza. Tras el accidente, un control de alcoholemia confirmó que manejaba con alcohol en sangre.
El accidente en la Ciudad de Mendoza derivó en un control de alcoholemia. El resultado complicó la situación del conductor.
Un conductor de 31 años cayó a una acequia durante la madrugada en la Ciudad de Mendoza. Tras el accidente, un control de alcoholemia confirmó que manejaba con alcohol en sangre.
El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana en las calles 9 de Julio y Maza. Allí personal de la Comisaría 1° intervino a pedido de agentes de Tránsito de Capital.
Al llegar al lugar, la policía constató que el conductor había caído con su vehículo a una acequia. Posteriormente se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.
El hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes.
Por disposición del Primer Juzgado Contravencional, las autoridades retuvieron el vehículo y la licencia de conducir del hombre.