Mendoza: el deporte ideal para estas vacaciones de invierno y que cada vez eligen más chicos

Mientras muchos chicos aprovechan las vacaciones de invierno para realizar actividades recreativas, el trail running aparece como una alternativa que crece lentamente en Mendoza . Lo que hasta hace algunos años era un deporte elegido casi exclusivamente por adultos, hoy también empieza a despertar el interés de niños y adolescentes gracias al trabajo de entrenadores que apuestan por formar un semillero desde edades tempranas.

Uno de ellos es Víctor Berardi , profesor de Educación Física y entrenador de trail running , quien desde hace varios años impulsa una escuela destinada exclusivamente a chicos. Allí, correr por senderos y cerros es apenas una parte de una experiencia que también busca enseñar valores, autonomía y respeto por la naturaleza.

La idea nació después de muchos años vinculado al deporte. Berardi contó que, carrera tras carrera, siempre encontraba la misma realidad: los participantes eran, casi exclusivamente, adultos: "La idea del trail para niños surgió hace un tiempo porque veía que no había chicos ni jóvenes corriendo. Simplemente eran personas más grandes que llegaban desde otros deportes o porque les gustaba la montaña. No había semillero y me pareció que era el momento de empezar a formarlo" , señaló.

Para poner en marcha el proyecto comenzó a buscar familias que ya practicaban trail running y que tuvieran hijos interesados en sumarse: "Empecé a buscar papás que corrieran trail y que tuvieran hijos para invitarlos. Así comenzó a armarse el grupo" , recordó.

La pandemia terminó siendo un impulso inesperado para la iniciativa: "Durante la pandemia prácticamente no se podía hacer nada, excepto ir a la montaña. Ahí tuve la posibilidad de trabajar con un grupo en un barrio privado ubicado en la montaña y empezaron a sumarse muchos chicos. Cuando todo volvió a la normalidad decidimos trasladarnos al Parque Deportivo de Montaña, donde seguimos entrenando hasta hoy", explicó.

Actualmente la escuela reúne de manera estable a entre 18 y 20 chicos, con edades que van desde los 7 hasta los 16 años.

Mucho más que correr: aprender a convivir con la montaña

Aunque el trail running tiene una fuerte impronta deportiva, Berardi aseguró que el principal objetivo no pasa por el rendimiento ni por los resultados: "Lo primero que enseñamos es el respeto por la montaña, por la limpieza, por quienes comparten los senderos, por la vegetación y por la fauna. La buena convivencia en la montaña es un valor tan importante como correr", afirmó.

Para el entrenador, el gran diferencial de la disciplina es el entorno donde se practica: "La montaña ofrece algo que otros deportes no tienen. Está el aire libre, la libertad de moverse en un lugar que para los mendocinos es prácticamente el patio de su casa. Esa energía que transmite la montaña es muy difícil de encontrar en otro lado", sostuvo.

Entrenamientos con juegos, orientación y hasta cuidado de los zorros

Lejos de las rutinas tradicionales, los entrenamientos están adaptados a las edades de los chicos y priorizan el juego como herramienta de aprendizaje: "Todo es lúdico y divertido. Corremos, aprendemos técnica, subimos, bajamos y hay días en los que trabajamos más la parte técnica y otros en los que corremos un poco más. Siempre buscamos que los chicos aprendan jugando", explicó.

Además del aspecto físico, también incorporan contenidos poco habituales en otros deportes: "Trabajamos mucho la orientación para que sepan cómo volver si alguna vez se pierden en la montaña. También insistimos en el cuidado del ambiente. En el Parque Deportivo de Montaña hay varios zorritos y enseñamos a no asustarlos y a respetar todo el entorno natural", contó.

"Muchos llegan sin haber pisado una piedra"

Berardi aseguró que el crecimiento técnico de los chicos suele ser muy rápido: "Muchos llegan sin saber correr en montaña. Nunca habían pisado una piedra o hecho una bajada. La evolución es muy rápida y la confianza que ganan se nota enseguida", explicó.

Uno de los momentos favoritos de los entrenamientos aparece cuando los chicos logran dominar las bajadas: "Las subidas siempre cuestan un poco más, pero cuando aprenden a bajar disfrutan muchísimo. Ahí se nota cuánto crecieron", aseguró.

Competencias, medallas y el orgullo de cruzar la meta

Con el paso de los años, el grupo comenzó a participar en las principales competencias de trail running que se desarrollan en Mendoza. Uspallata Trail, Senderos de Chacras, Solcan y Natural Trail son algunas de las pruebas donde los chicos ya dijeron presente. Incluso varios consiguieron subir al podio dentro de sus categorías.

Sin embargo, Berardi dejó en claro que el mayor premio no pasa por los resultados: "Verlos cruzar el arco de llegada con una sonrisa y recibir la medalla finisher es una emoción enorme. Si además hacen podio, la felicidad es completa, tanto para ellos como para sus familias", expresó.

Un deporte que también une a padres e hijos

El entrenador destacó otra característica que diferencia al trail running de muchas otras disciplinas: "Una de las cosas más lindas es que los papás pueden entrenar e incluso competir junto a sus hijos. Compartir toda una carrera y cruzar la meta juntos es una experiencia muy difícil de igualar", afirmó.

A pesar del crecimiento del trail running mendocino, Berardi entiende que todavía queda mucho trabajo para que más niños puedan acercarse a la disciplina: "Lo que más necesitamos es difusión. No existen clubes tradicionales que tengan trail para chicos y cuesta mucho conseguir competencias infantiles. Que la gente conozca este deporte es el primer paso para que el semillero siga creciendo", indicó.

El entrenador también reconoció que, por tratarse de una actividad con poca presencia en los medios, muchos chicos todavía no tienen referentes deportivos: "Ellos no tienen ídolos porque no ven el trail por televisión ni tiene la difusión de otros deportes. Su motivación pasa por divertirse, compartir con sus compañeros y disfrutar de la montaña", explicó.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Berardi invitó a las familias mendocinas a descubrir una actividad diferente: "Hacer deporte al aire libre ya es una gran experiencia, pero además tener la posibilidad de compartir un entrenamiento o una carrera con un hijo es algo realmente inolvidable", concluyó.