2 de julio de 2026
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Ola polar: refugios a tope en Ciudad y crece la demanda de viandas en los departamentos

La ola polar provoca una saturación de refugios en Ciudad y obliga a los departamentos mendocinos a redoblar la asistencia para personas en situación de calle.

Ola polar: refugios a tope en Ciudad y crece la demanda de viandas en los departamentos.

Ola polar: refugios a tope en Ciudad y crece la demanda de viandas en los departamentos.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El invierno no da tregua en la provincia. Según los pronósticos, el frío extremo se mantendrá en la provincia de Mendoza al menos hasta el próximo domingo. Frente a esta ola polar, los municipios del Gran Mendoza activaron operativos para asistir a las personas en situación de calle, registrando una respuesta satisfactoria, pero con dinámicas muy distintas según la zona.

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Ola polar en Mendoza: los refugios de la Ciudad de Mendoza a tope de ocupación.

Ola polar en Mendoza: los refugios de la Ciudad de Mendoza a tope de ocupación.

Ante la gravedad de la ola polar, las autoridades capitalinas tomaron una decisión clave durante la jornada de este jueves: los refugios de la Ciudad no cerrarán sus puertas a las 9, tal como lo hacen habitualmente cada día.

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Por el frío extremo, en Ciudad se decidió habilitar los refugios durante todo el día.

Por el frío extremo, en Ciudad se decidió habilitar los refugios durante todo el día.

La intención oficial es que las personas que pasaron allí la noche puedan permanecer en las instalaciones durante todo el día, garantizando un espacio seguro, calefaccionado y protegido del frío extremo que azota a la provincia.

Alta demanda de viandas y abrigo

Una realidad diferente se ha observado en los departamentos vecinos del Gran Mendoza, donde la ocupación nocturna de los albergues municipales ha sido mínima. Sin embargo, las necesidades se han canalizado por otra vía: los comedores comunitarios y los puntos de distribución de asistencia social han registrado un movimiento masivo.

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En los comedores comunitarios se ha observado más demanda de la habitual. Imagen ilustrativa

En los comedores comunitarios se ha observado más demanda de la habitual. Imagen ilustrativa

En estos lugares, donde se preparan viandas altamente calóricas, una gran cantidad de personas se ha acercado no solo en busca de un plato de comida caliente, sino también para solicitar frazadas, calzados y ropa de abrigo para hacer frente a las bajas temperaturas en sus hogares o asentamientos.

Pedido de alerta a los ciudadanos

Desde el Gobierno provincial y las comunas reiteraron el pedido a la comunidad para que se mantenga atenta a la situación de las personas que duermen a la intemperie.

Solicitaron a los vecinos comunicarse de inmediato con los números oficiales de asistencia y las líneas de emergencia para activar los protocolos de traslado y asistencia social correspondientes.

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