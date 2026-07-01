Ola polar en Mendoza: cómo funcionan los refugios y la asistencia social en Valle de Uco y el Sur provincial

Ante el avance de la ola polar tras las bajas temperaturas y las inclemencias climáticas por la llegada del invierno en toda la provincia de Mendoza , se mantienen activos operativos de asistencia para alguna persona en situación de calle o en condiciones de vulnerabilidad social en distintos puntos del territorio del Valle de Uco y el Sur Provincial .

Los dispositivos incluyen refugios, espacios de alojamiento temporal, entrega de abrigo, alimentos, acompañamiento profesional y líneas de contacto para que los vecinos puedan dar aviso ante casos urgentes.

En el Gran Mendoza, el abordaje se realiza de manera coordinada entre el Gobierno provincial , las comunas y organizaciones sociales, con el objetivo de descentralizar la atención y brindar una respuesta rápida en cada departamento.

Cabe destacar que en los departamentos del Valle de Uco no hay refugios, ni municipales ni particulares donde la gente pueda acercarse en busca de refugio y asistencia, sin embargo, ante cualquier situación de emergencia que esté atravesando una persona o familia, los municipios activan los mecanismos necesarios para brindar la ayuda necesaria.

San Carlos

Defensa Civil: Dario Segura 2622-430633 [email protected]

Acción Social: 2622-530208

Tunuyán

Defensa Civil: Fabricio Gonzales 2622-467849/425926 [email protected]

Tupungato

Defensa Civil: Carlos Ríos 2622-574912 [email protected]

San Rafael

Frente al pronóstico de temperaturas extremas, el Municipio de San Rafael puso en marcha un operativo especial de asistencia y acompañamiento para personas en situación de calle, para brindar contención y resguardar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Embed - SAN RAFAEL: REFUERZAN ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Donde comunicarse en San Rafael

Desde el Municipio solicitaron además la colaboración de toda la comunidad. En caso de detectar a una persona en situación de calle o una situación que requiera asistencia urgente, se recomienda comunicarse de inmediato con Defensa Civil, que mantiene sus líneas de atención disponibles las 24 horas.

Los teléfonos habilitados son el 2604-807949 (WhatsApp) y el 2604-325012 (línea fija).

El objetivo del operativo es brindar una respuesta rápida y coordinada, garantizando asistencia, contención y el acceso a los recursos necesarios para proteger a las personas más vulnerables durante este período de intenso frío.

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General Alvear

El departamento de General Alvear no cuenta en la actualidad con personas en situación de calle o en condiciones de vulnerabilidad social, cualquier asistencia que se requiera por razones vínculadas a casos identificados como tal, el municipio activa inmediatamente un seguimiento y asistencia mediante contingencias sociales, acercando a cualquier caso al Polideportivo Deportitas Alvearenses.

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Por su parte Cáritas en General Alvear realiza su labor solidaria a través de la sede de la Cáritas Parroquial y Cáritas Mendoza. La organización lleva adelante campañas de entrega de alimentos, asistencia a familias vulnerables y recolección de abrigos durante el invierno.

Malargüe

Desde la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Malargüe informaron que cuentan con grupos de guardias pasivas para intervenir ante situaciones de emergencia climática o social. Dejando entrever que el departamento en la actualidad no cuenta con personas en situación de calle.

Paola Jofre, referente del área, explicó que cuando se presenta una situación urgente, el personal municipal afectado a estas guardias se activa y se dirige a los domicilios donde sea necesaria la asistencia. “Trabajamos en horario corrido, de 8.00 de la mañana a 18.00 horas. Ante situaciones de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con nosotros o dirigirse personalmente a la Dirección”, señaló Jofre.

Además, indicó que el municipio prevé el reparto de leña acopiada especialmente para estos casos, junto con la entrega de módulos alimentarios de emergencia y otros elementos de asistencia.

La funcionaria aclaró que las personas que necesiten ayuda no necesariamente deben tener una carpeta social abierta o estar registradas previamente. “Quizás hay vecinos que necesitan asistencia solo en este momento. Igual pueden pedir ayuda y nosotros nos acercamos a los domicilios”, explicó.

En ese sentido, Jofre remarcó que en el último tiempo aumentó considerablemente la cantidad de personas que reciben asistencia por parte del municipio. “Sabemos que en esta época de crisis el municipio es el organismo más cercano al vecino. Esta situación económica afecta a nivel nacional y provincial, pero desde nuestro lugar intentamos responder con los recursos que tenemos, que son escasos, pero buscamos optimizarlos para llegar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Actualmente, desde Desarrollo Social continúan con la entrega de módulos alimentarios de emergencia y otros recursos destinados a familias en situación de vulnerabilidad.