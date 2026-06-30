30 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Valle de Uco

El Valle de Uco tendrá días de frío extremo con temperaturas bajo cero

Según el pronóstico, el Valle de Uco atravesará jornadas de frío extremo, con máximas que podrían no superar los 0°C y posibilidad de lluvias o nevadas.

Seaguardan frío y nevadas intensas en en Valle de Uco.

Seaguardan frío y nevadas intensas en en Valle de Uco.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones más rigurosas se registrarían entre el miércoles y el sábado, con temperaturas máximas que, en algunos sectores, podrían no superar los 0°C.

Todo el Valle de Uco, entre la región más afectada de Mendoza

Entre las zonas mendocinas más comprometidas por el avance del frío aparecen Tupungato, Tunuyán y San Carlos, donde se espera que las temperaturas máximas permanezcan bajo cero durante el miércoles y el jueves.

El fenómeno se sentirá con fuerza en todo el Valle de Uco, por lo que se recomienda a la población extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas que deban permanecer al aire libre durante varias horas.

Posibles lluvias y nevadas

Además del frío extremo, el pronóstico marca la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve, tanto en sectores de alta montaña como en algunas zonas del llano.

La presencia de nieve dependerá de la evolución del frente polar y de las condiciones de humedad que acompañen el ingreso de aire frío durante los próximos días.

Jornadas de frío intenso en Mendoza

Con este panorama, el Valle de Uco se encamina a vivir jornadas de temperaturas muy bajas, en el marco de uno de los ingresos de aire polar más importantes del año.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los reportes oficiales y tomar medidas de prevención ante el frío extremo.

Embed - Ola polar y frío extremo: ¿nieva en el Valle de Uco?

Temas
Seguí leyendo

Preocupación en el Valle de Uco por un incendio de grandes dimensiones y un robo

El importante acuerdo que cambiará el control de los residuos en el Valle de Uco

Los oficios más buscados por las empresas: 70 vecinos comenzaron a capacitarse

El frío no da tregua: cómo es salir a trabajar cada mañana en el Valle de Uco

Una campaña solidaria une a Guardianes Ambientales y empleados municipales

Estudiantes aprendieron cómo actuar ante situaciones de riesgo por drogas

Estacionamiento medido en Godoy Cruz: qué cambia y qué deben saber los usuarios

La escuela que produce, cría animales y organiza una fiesta tradicional

Lee además
La garrafa en el Valle de Uco y los nuevos valores. video

La garrafa social aumentó fuerte en el Valle de Uco: el nuevo valor
San Carlos avanza con obras hídricas.

La inversión millonaria que busca cambiar el uso del agua en el Valle de Uco
LO QUE SE LEE AHORA
El frío podría estar acompañado a partir del miércoles con nevadas en Malargüe.

La ciudad más fría de la Argentina está en Mendoza: dónde se registró el récord

Las Más Leídas

Spinoza fue imputado este lunes por la fiscal de homicidios Claudia Ríos. 

Justicia por mano propia: la grave lesión que sufrió el acusado de balear a dos vecinos

La búsqueda de Elizabeth Vela en San Rafael tuvo el peor desenlace.

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela tras días de intensa búsqueda en San Rafael

El frío podría estar acompañado a partir del miércoles con nevadas en Malargüe.

La ciudad más fría de la Argentina está en Mendoza: dónde se registró el récord

Desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y usuarios del transporte público circular con precaución.

Atención conductores: cambió el tránsito en una de las calles más importantes de Mendoza

Mbapeé volvió a gritar gol en el Mundial. EN VIVO

Mundial en vivo 2026: Francia mete el segundo y se encamina a octavos