El Valle de Uco tendrá días de frío extremo con temperaturas bajo cero

Seaguardan frío y nevadas intensas en en Valle de Uco.

El Valle de Uco se prepara para atravesar algunos de los días más fríos del año , a partir del ingreso de un intenso frente de aire polar que provocará un marcado descenso de la temperatura en distintos puntos de Mendoza.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , las condiciones más rigurosas se registrarían entre el miércoles y el sábado , con temperaturas máximas que, en algunos sectores, podrían no superar los 0°C .

Entre las zonas mendocinas más comprometidas por el avance del frío aparecen Tupungato, Tunuyán y San Carlos , donde se espera que las temperaturas máximas permanezcan bajo cero durante el miércoles y el jueves .

El fenómeno se sentirá con fuerza en todo el Valle de Uco , por lo que se recomienda a la población extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas que deban permanecer al aire libre durante varias horas.

Posibles lluvias y nevadas

Además del frío extremo, el pronóstico marca la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve, tanto en sectores de alta montaña como en algunas zonas del llano.

La presencia de nieve dependerá de la evolución del frente polar y de las condiciones de humedad que acompañen el ingreso de aire frío durante los próximos días.

Jornadas de frío intenso en Mendoza

Con este panorama, el Valle de Uco se encamina a vivir jornadas de temperaturas muy bajas, en el marco de uno de los ingresos de aire polar más importantes del año.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los reportes oficiales y tomar medidas de prevención ante el frío extremo.