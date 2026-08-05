5 de agosto de 2026
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Zonda

El Zonda dejó 39 intervenciones de Bomberos en el Valle de Uco

El jefe de Bomberos de la Policía en la región, Ariel Bilurón, brindó un balance de las actuaciones realizadas durante el último episodio de viento Zonda.

Incendios en el Valle de Uco por el zonda.

Incendios en el Valle de Uco por el zonda.

El episodio más significativo ocurrió el viernes 31 de julio, cuando el fenómeno meteorológico afectó a gran parte de la provincia de Mendoza. Las ráfagas de diferente intensidad obligaron a desplegar operativos en distintos sectores del Valle de Uco.

El balance del Zonda en el Valle de Uco

De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos, se registraron un total de 39 intervenciones entre los tres departamentos de la región.

  • En San Carlos, los equipos de emergencia trabajaron ante la caída de cinco árboles.
  • Por su parte, Tunuyán fue el departamento más afectado, con trece árboles caídos, cuatro postes derribados y ocho incendios de campo. En total, se contabilizaron 25 intervenciones.
  • En Tupungato, se registraron cuatro árboles caídos, un poste derribado y cuatro incendios rurales, lo que representó un total de nueve actuaciones.

Preocupación por los incendios durante el viento Zonda

Los incendios de campo representaron una de las principales preocupaciones durante la jornada, debido a que las fuertes ráfagas favorecen la rápida propagación del fuego y dificultan las tareas de control. Entre Tunuyán y Tupungato se contabilizaron doce incendios rurales, que demandaron la intervención de los cuarteles de Bomberos y demás organismos de emergencia.

Bilurón también se refirió a la legislación vigente y a las responsabilidades vinculadas con el inicio de incendios, especialmente durante jornadas con condiciones meteorológicas adversas.

Desde los organismos de emergencia reiteraron la importancia de evitar cualquier tipo de quema cuando existe pronóstico de viento Zonda, mantener limpios los terrenos y comunicarse inmediatamente con el 911 ante la presencia de fuego o humo.

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