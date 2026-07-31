31 de julio de 2026
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Zonda

Por el Zonda, suspenden las clases para el turno vespertino y nocturo en toda la provincia

La Dirección General de Escuelas suspendió las clases del turno vespertino y nocturno por el pronóstico de viento Zonda y el alerta naranja vigente del SMN. Los detalles.

Por el Zonda suspenden las clases para el turno vespertino y nocturo en toda la provincia

Por el Zonda suspenden las clases para el turno vespertino y nocturo en toda la provincia

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas anunció la suspensión de clases para el turno tarde por el pronóstico de viento Zonda vigente para este viernes 31 de julio.

La medida rige en todos los niveles y modalidades en toda la provincia de Mendoza.

Cabe recordar que para el turno mañana se había suspendido el dictado de clases presenciales en Gran Mendoza (Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael. Pero las condiciones meteorológicas llevaron al Gobierno provincial a ampliar la medida a toda la provincia para el turno tarde.

Según el SMN, en el Gran Mendoza y el Valle de Uco se esperan vientos de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, lo que podría generar reducción de visibilidad y aumento repentino de la temperatura.

Para el resto de la provincia rige una alerta amarilla, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Por su parte, Defensa Civil indicó que el fenómeno se sentiría con mayor intensidad entre el mediodía y la tarde, especialmente en el Gran Mendoza.

Además, se prevé el ingreso de viento del sur hacia la tarde, lo que provocará un descenso de la temperatura hacia el final de la jornada.

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