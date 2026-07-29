29 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Tiempo

Así estará estará el pronóstico de tiempo este miércoles 29 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Cómo estará el tiempo en Mendoza.

Cómo estará el tiempo en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este miércoles 29 de julio mayormente nublado y frío con probabilidad de lloviznas en las primeras horas, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera.

En alta montaña, se esperan nevadas durante todo el día. Desde este jueves se espera una ventana de buen tiempo y desde el viernes ingreso de un nuevo Sistema Frontal desde Chile hasta el 05 de agosto.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 15 °C a 16 °C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): 5 °C a 6 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Jueves 30 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura con vientos moderados del noreste. Habrá precipitaciones débiles en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 7°C
  • Viernes 31 de julio: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Viento Zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 25°C | Mínima: 5°C

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

Temas
Seguí leyendo

Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este lunes en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de julio en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Continúa el frío y precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

La semana arranca en Mendoza con lluvias en el llano y nevadas en alta montaña

Lee además
El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.

Conocé cómo estará el pronóstico de tiempo este martes en Mendoza
Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña.

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña

Las Más Leídas

Vecinos de Guaymallén denuncian que el acceso a un barrio lleva años sin iluminación. video

Oscuridad, picadas y miedo: el problema que preocupa a alrededor de 100 familias en Guaymallén

Científica trabajó en la escena del hecho. 

Las Heras: discutió por la compra de un inmueble y le dieron un balazo en la cabeza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas. (Gentileza Malargüe Impacta).

Escapada a Las Leñas: cuánto cuesta pasar el día en la nieve

El Lobo cayó en el último suspiro: San Lorenzo le ganó un partido lleno de tensión

El Lobo cayó en el último suspiro: San Lorenzo le ganó un partido lleno de tensión