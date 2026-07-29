Así estará estará el pronóstico de tiempo este miércoles 29 de julio en Mendoza

Cómo estará el tiempo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este miércoles 29 de julio mayormente nublado y frío con probabilidad de lloviznas en las primeras horas, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera.

En alta montaña, se esperan nevadas durante todo el día. Desde este jueves se espera una ventana de buen tiempo y desde el viernes ingreso de un nuevo Sistema Frontal desde Chile hasta el 05 de agosto.

Temperaturas promedio en el llano Máxima: 15 °C a 16 °C.

Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.

Mínima (resto de la provincia): 5 °C a 6 °C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Jueves 30 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura con vientos moderados del noreste. Habrá precipitaciones débiles en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 7°C

Algo nublado con ascenso de la temperatura con vientos moderados del noreste. Habrá precipitaciones débiles en cordillera. 20°C | 7°C Viernes 31 de julio: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Viento Zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 25°C | Mínima: 5°C Paso a Chile cerrado Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.