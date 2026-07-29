Así estará estará el pronóstico de tiempo este miércoles 29 de julio en Mendoza

El pronóstico deltiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este miércoles 29 de julio mayormente nublado y frío con probabilidad de lloviznas en las primeras horas, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera.
En alta montaña, se esperan nevadas durante todo el día. Desde este jueves se espera una ventana de buen tiempo y desde el viernes ingreso de un nuevo Sistema Frontal desde Chile hasta el 05 de agosto.
Temperaturas promedio en el llano
Máxima: 15 °C a 16 °C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.
Mínima (resto de la provincia): 5 °C a 6 °C.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Jueves 30 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura con vientos moderados del noreste. Habrá precipitaciones débiles en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 7°C
Viernes 31 de julio: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Viento Zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 25°C | Mínima: 5°C
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.