Zonda y ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de julio en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este lunes 27 de julio amanecerá con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera y sectores del llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 11°C

El viento Zonda se mantendrá durante la madrugada y continuará en general con intensidad débil, hasta las 18:00 horas.

Afectará principalmente la precordillera Central y Norte, la precordillera Sur, el Valle de Uco, Malargüe, Valle de Uspallata y probablemente el Gran Mendoza. Desde las 12:00 horas. comenzará a ingresar viento sur en la zona Sur, alcanzando la zona Norte alrededor de las 15:00 horass., de intensidad débil a moderada, manteniéndose hasta las 21:00 horass. sobre el llano provincial.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Martes 28 de julio: Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas afectando los tres oasis productivos. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 8°C

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas afectando los tres oasis productivos. Nevadas moderadas en cordillera. 18°C | 8°C Miércoles 29 de julio: Mayormente nublado y frío con lloviznas en las primeras horas, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera. Máxima: 10°C | Mínima: 5°C Paso a Chile cerrado Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.