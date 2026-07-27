Zonda y ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de julio en Mendoza.

El pronóstico deltiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este lunes 27 de julio amanecerá con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera y sectores del llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 11°C
El viento Zonda se mantendrá durante la madrugada y continuará en general con intensidad débil, hasta las 18:00 horas.
Afectará principalmente la precordillera Central y Norte, la precordillera Sur, el Valle de Uco, Malargüe, Valle de Uspallata y probablemente el Gran Mendoza. Desde las 12:00 horas. comenzará a ingresar viento sur en la zona Sur, alcanzando la zona Norte alrededor de las 15:00 horass., de intensidad débil a moderada, manteniéndose hasta las 21:00 horass. sobre el llano provincial.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Martes 28 de julio: Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas afectando los tres oasis productivos. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 8°C
Miércoles 29 de julio: Mayormente nublado y frío con lloviznas en las primeras horas, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera. Máxima: 10°C | Mínima: 5°C
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.