Continúa el frío y precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este martes 21 de julio en Mendoza Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este martes 21 de julio, la jornada se presentará mayormente nublado y frío con precipitaciones. Desde el organismo indicaron que habrá vientos de dirección variable y en cordillera continuarán las nevadas.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 9 ºC y la mínima a 1ºC

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Miércoles 22 de julio : Parcial nublado con ascenso de la temperatura , vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera. Máxima: 11°C | Mínima: 1°C.

: Parcial nublado con , vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera. 11°C | 1°C. Jueves 23 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Máxima: 14°C | Mínima: 4°C. Paso a Chile cerrado Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.