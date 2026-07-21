21 de julio de 2026
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Continúa el frío y precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este martes 21 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con el cielo mayormente nublado. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Continúa el frío y precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este martes 21 de julio en Mendoza

Continúa el frío y precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este martes 21 de julio en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este martes 21 de julio, la jornada se presentará mayormente nublado y frío con precipitaciones. Desde el organismo indicaron que habrá vientos de dirección variable y en cordillera continuarán las nevadas.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 9 ºC y la mínima a 1ºC

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Miércoles 22 de julio: Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera. Máxima: 11°C | Mínima: 1°C.
  • Jueves 23 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Máxima: 14°C | Mínima: 4°C.

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

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