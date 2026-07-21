Continúa el frío y precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este martes 21 de julio en Mendoza

El pronóstico deltiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este martes 21 de julio, la jornada se presentará mayormente nublado y frío con precipitaciones. Desde el organismo indicaron que habrá vientos de dirección variable y en cordillera continuarán las nevadas.
Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 9 ºC y la mínima a 1ºC
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Miércoles 22 de julio: Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera. Máxima: 11°C | Mínima: 1°C.
Jueves 23 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Máxima: 14°C | Mínima: 4°C.
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.