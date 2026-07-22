22 de julio de 2026
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Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará sin precipitaciones en el llano. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de julio en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de julio en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este miércoles 22 de julio, la jornada entre nublada y seminublada, con algunos claros. Durante el resto del día se mantendrán condiciones variables, sin precipitaciones en el llano.

Según el organismo, en alta montaña, podrían registrarse precipitaciones débiles en la zona Sur. A partir de las 10 se espera una mejora, cesan las precipitaciones, aunque podrían persistir sectores con abundante nubosidad. Las precipitaciones volverían a presentarse desde la madrugada del jueves.

Se estima que la temperatura promedio en el llano sea de 11ºC de máxima y 2ºC de mínima.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Jueves 23 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Habrá neblinas matinales y nevadas de intesidad moderada en cordillera. Máxima: 14°C | Mínima: 4°C.
  • Viernes 24 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura. Sin precipitaciones en cordillera. Máxima: 17°C | Mínima: 4°C.

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

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