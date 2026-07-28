28 de julio de 2026
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Nieve

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas

Guía de precios, traslados, alquiler de ropa y opciones gastronómicas para disfrutar de la nieve en el único centro de esquí habilitado en la provincia.

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas. (Gentileza Malargüe Impacta).

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas. (Gentileza Malargüe Impacta).

El dato clave para el visitante de ocasión es que disfrutar del entorno no requiere necesariamente ese gasto de ingreso: el acceso general al complejo es totalmente libre y gratuito para quienes van a pasear. En cambio, quienes eligen esquiar durante la Temporada Alta (que abarca todo el mes de julio y los fines de semana largos) deben abonar el ticket de esquí diario, cuyos valores están fijados en $180.000 para adultos y $144.000 para menores.

Nieve en Mendoza: los precios para ir a disfrutar un día en Las Leñas. (Gentileza José Mayorga).

Nieve en Mendoza: los precios para ir a disfrutar un día en Las Leñas. (Gentileza José Mayorga).

Nieve en Mendoza: traslado e indumentaria para ir a Las Leñas

Resolver la logística de transporte y conseguir ropa adecuada son los dos primeros escalones a la hora de planificar la jornada. Para quienes no viajan en vehículo particular, existen alternativas directas que salen en plena madrugada desde el Gran Mendoza.

La empresa CATA Internacional conecta la Terminal del Sol con el centro invernal mediante pasajes de categoría Semicama que cuestan entre $69.300 y $72.700 por tramo (unos $140.000 ida y vuelta). El colectivo parte a las 2 de la mañana y llega a Las Leñas cerca de las 8.30, ofreciendo tiempo suficiente para aprovechar la luz del sol antes del regreso, pactado a las 17.30.

Asimismo, el sector comercial ofrece paquetes combinados que buscan abaratar costos. Según explicó Daniel Garraza, propietario de un local del rubro, en diálogo con Aconcagua Radio, existen promociones de traslado y equipamiento que salen desde la calle Las Heras (Ciudad) por un total de $100.000, ida y vuelta. La propuesta no solo cubre el viaje, sino también la ropa impermeable de nieve, incluyendo: enterito, guantes y botas.

Hay promociones de traslado más indumentaria por $100.000.

Hay promociones de traslado más indumentaria por $100.000.

Para aquellos mendocinos que disponen de movilidad propia y solo necesitan equiparse en la previa, las promociones de alquiler en comercios del centro ofrecen conjuntos completos por $25.000 para niños y $40.000 para adultos.

Quienes busquen entretenimiento extra sin ingresar a las pistas de esquí pueden alquilar un culipatín por $15.000 la jornada, mientras que la renta del juego de cadenas para las ruedas del auto se mantiene en el mismo valor, es decir, $15.000.

Hay varias promociones para alquilar ropa para ir a la nieve.

Hay varias promociones para alquilar ropa para ir a la nieve.

Gastronomía en la montaña: precios para todos los bolsillos

A la hora de la comida, el predio cuenta con un abanico amplio que va desde restaurantes de mesa servida hasta food trucks, adaptándose al tiempo y al presupuesto de cada visitante.

Para empezar el día con algo caliente o merendar antes de emprender la vuelta, una taza de café con medialunas parte de un rango que va de los $9.000 a los $12.000, mientras que un desayuno más completo arranca desde los $14.000.

A la hora del almuerzo, sentarse en los paradores a disfrutar de un plato del día con bebida -donde las pastas frescas y la cocina casera lideran la demanda- suele costar entre $18.000 y $28.000 por persona.

En el caso de preferir minutas, un tostado ronda los $9.000, una hamburguesa completa se sitúa cerca de los $21.000 y un lomito completo roza los $25.000.

Quienes no desean perder minutos de nieve y prefieren una opción al paso encuentran buenas alternativas en los carritos y puestos de comida rápida. Allí, el clásico combo de choripán o hamburguesa con bebida se comercializa a $25.000, mientras que un pancho con gaseosa se consigue por $12.000 y una porción de papas fritas en cono cuesta $7.000.

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