26 de julio de 2026
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Nieve

La nieve transformó Alta Montaña y los visitantes disfrutaron del paisaje

El intenso temporal dejó postales únicas en la alta montaña mendocina, y un importante movimiento de turistas en Polvaredas y Los Puquios.

La nieve transformó Alta Montaña y los visitantes disfrutaron del paisaje

La nieve transformó Alta Montaña y los visitantes disfrutaron del paisaje

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Por Sitio Andino Sociedad

El intenso temporal de nieve en Alta Montaña mendocina dejó postales únicas en distintos puntos de la Cordillera de los Andes. Mientras el Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado por las condiciones climáticas, locales y turistas aprovecharon el fin de semana para acercarse a Polvaredas y Los Puquios, donde se registró un importante movimiento de visitantes que disfrutaron de la nieve.

Uno de los lugares que más llamó la atención fue el Puente del Inca, que quedó completamente cubierto por un manto blanco tras las últimas nevadas. Las imágenes del histórico monumento natural reflejan la magnitud del fenómeno que continúa afectando a la zona cordillerana.

Las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas durante los próximos días, aunque se prevén algunas ventanas de buen tiempo hasta el 3 de agosto. Recién a partir del 4 de agosto se espera una mejora más sostenida en el clima de alta montaña, lo que permitirá avanzar con las tareas de despeje de la Ruta Nacional 7 y evaluar la reapertura del corredor internacional.

La zona de Polvaredas recibió a los amantes de la nieve.

La zona de Polvaredas recibió a los amantes de la nieve.

“Hoy la montaña cuenta con dos parques de nieve habilitados, Penitentes y Los Puquios, que ofrecen todas las condiciones de seguridad para realizar actividades recreativas, ya sea con trineos, culipatines, deslizadores o esquí. Recomendamos jugar solamente en zonas habilitadas porque fuera de pista puede haber mucho riesgo”, detalló, durante la semana, la titular de Emetur, Gabriela Testa.

Estado de la Ruta 7

De acuerdo con el comunicado matutino de Vialidad Nacional, el camino permanece transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre Uspallata y Polvaredas.

En tanto, el sector que va desde Polvaredas hasta la Boca del Túnel Internacional Cristo Redentor continúa intransitable para todo tipo de vehículos, debido a la acumulación de nieve y las condiciones de seguridad.

Las autoridades recomendaron circular con suma precaución en los sectores habilitados, ya que se registran voladuras de nieve sobre la calzada y existe riesgo de formación de hielo en zonas de sombra, lo que puede afectar la adherencia de los vehículos.

Mientras continúan los trabajos de monitoreo, el paisaje nevado sigue siendo el gran atractivo de la Alta Montaña mendocina, donde Polvaredas, Los Puquios y el Puente del Inca se convirtieron en algunos de los puntos más relevantes.

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