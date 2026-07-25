La Dirección Provincial de Vialidad actualizó el estado de la Ruta 89 hacia Vallecitos por nieve y hielo

La Dirección Provincial de Vialidad actualizó el estado de la Ruta 89 hacia Vallecitos.

Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial 89 permanece transitable con precaución . Desde el Refugio San Bernardo solo pueden avanzar vehículos 4x4 con cadenas obligatorias.

Las condiciones invernales continúan marcando el estado del camino hacia Vallecitos , uno de los principales destinos turísticos de montaña de Mendoza. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que la Ruta Provincial 89 permanece habilitada, aunque con importantes restricciones debido a la presencia de nieve y hielo en distintos sectores del recorrido.

Actualmente, el camino es transitable para todo tipo de vehículos hasta el Refugio San Bernardo , siempre con extrema precaución y portación obligatoria de cadenas .

A partir de ese punto, solo pueden continuar vehículos 4x4 , también con uso obligatorio de cadenas , debido a las condiciones más complejas del trazado.

Continúan los trabajos de la Dirección Provincial de Vialidad

Los equipos de la Dirección Provincial de Vialidad continúan trabajando de manera permanente sobre los 16 kilómetros que unen el ingreso por la Ruta Provincial 89 con la parte alta del circuito de Vallecitos.

Las tareas buscan garantizar la transitabilidad luego del intenso temporal de nieve que afectó a la cordillera mendocina durante la última semana.

Las nevadas dejaron importantes acumulaciones de nieve, especialmente entre Penitentes y Las Cuevas, donde se registraron espesores de entre 2 y 4 metros sobre la Ruta Nacional 7.

La nieve y el hielo siguen complicando la circulación

Uno de los sectores más comprometidos continúa siendo el de los tradicionales caracoles de acceso a Vallecitos, donde las bajas temperaturas y el tránsito constante favorecen la formación de hielo.

Según explicaron desde Vialidad, el paso de los vehículos compacta la nieve sobre la calzada y genera capas de hielo que vuelven riesgosa la circulación, incluso después de los trabajos de despeje.

A esto se suma el pronóstico de nuevas nevadas durante este domingo, lo que obliga a mantener un monitoreo permanente del estado del camino.

Las recomendaciones para quienes viajen

Desde la Dirección Provincial de Vialidad solicitaron a los conductores respetar las condiciones de transitabilidad informadas antes de emprender el viaje.

Además, recordaron que el camino hacia Vallecitos no es asfaltado, sino que presenta sectores de ripio y suelo natural, por lo que las condiciones climáticas pueden modificar rápidamente su estado.

Las autoridades recomendaron circular a baja velocidad, portar cadenas y extremar las medidas de precaución durante todo el recorrido.