La aviación argentina rompió un récord en 2025: más de 33 millones de pasajeros

Argentina se consolida como líder en vuelos en Latinoamerica.

Un informe de ALTA reveló que el mercado aéreo argentino creció un 13,7% durante 2025 , impulsado por el fuerte repunte de los vuelos internacionales. Argentina se consolidó como el tercer mercado de América Latina y el Caribe .

La aviación comercial argentina consolidó su recuperación durante 2025 y volvió a posicionarse entre las de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe. Así lo refleja el informe Argentina Aviation Insight 2025 , elaborado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) , que destacó que el país movilizó 33,3 millones de pasajeros , un 13,7% más que el año anterior.

Con estos resultados, Argentina se mantuvo como el tercer mercado aéreo de la región en términos de pasajeros-kilómetro (RPKs O&D), solo por detrás de México y Brasil.

El estudio señala que el segmento internacional fue el principal motor de la expansión del mercado durante el último año.

Los vuelos al exterior transportaron 15,9 millones de pasajeros, lo que representó un incremento del 18,9% respecto de 2024.

Por su parte, el mercado doméstico movilizó 17,4 millones de viajeros, equivalente al 52% del total, manteniéndose como el principal componente de la actividad aérea nacional.

En ambos segmentos, el nivel de ocupación fue elevado: el factor de ocupación promedio alcanzó el 83%, reflejando una fuerte demanda tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Una década de fuerte expansión

El informe también muestra cómo cambió el mercado argentino durante la última década. Entre 2014 y 2025, el tráfico doméstico pasó de 8,2 millones a 17,4 millones de pasajeros, con un crecimiento promedio anual del 6,1%.

Esta evolución estuvo impulsada por la incorporación de nuevas rutas, el desarrollo del modelo low cost y la recuperación de la demanda tras la pandemia.

En el plano internacional, aunque el crecimiento fue más moderado durante varios años, desde 2022 comenzó una aceleración que permitió alcanzar casi 16 millones de pasajeros en 2025.

La red aérea también ganó conectividad. Las rutas domésticas crecieron de 98 a 108 pares de aeropuertos, mientras que las conexiones internacionales aumentaron de 77 a 113, lo que representa un incremento cercano al 47%.

Buenos Aires sigue concentrando la mayor actividad

El estudio remarca que la estructura del mercado doméstico continúa fuertemente centralizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las diez rutas más utilizadas tuvieron como origen o destino la capital del país. Los corredores con mayor movimiento fueron:

Buenos Aires – Córdoba

Buenos Aires – Bariloche

Buenos Aires – Mendoza

En cuanto a las aerolíneas, Aerolíneas Argentinas mantuvo el liderazgo con el 58% del mercado, seguida por JetSMART, con el 23%, y Flybondi, con el 18%.

Foto: NA

Brasil, el principal destino internacional

En el segmento internacional, Brasil volvió a posicionarse como el principal mercado para Argentina, con 5,1 millones de pasajeros.

Detrás se ubicaron Chile, Estados Unidos y España.

América Latina y el Caribe concentraron el 67% del tráfico internacional, mientras que Europa representó el 17% y Norteamérica el 13%.

Las rutas que registraron el mayor crecimiento fueron las que unen Buenos Aires con:

Río de Janeiro.

São Paulo.

Santiago de Chile.

Punta Cana.

Ciudad de Panamá.

Creció la carga aérea y el turismo receptivo

El informe también destaca el desempeño del transporte de carga.

Estados Unidos concentró el 38% del volumen total, con 78.524 toneladas, más del doble que Brasil y Chile. España y México completaron los principales mercados, mientras que Uruguay fue el país con mayor crecimiento interanual, al registrar una suba del 47%.

En materia turística, el transporte aéreo volvió a mostrar su importancia para la economía argentina.

Durante 2025 ingresaron al país 2,5 millones de turistas internacionales por vía aérea, con una permanencia promedio de 14 días y un gasto diario estimado en USD 85.

Brasil encabezó el ranking de visitantes, seguido por Europa y el resto de América Latina.

Foto: NA

Un mercado que gana protagonismo en la región

Según ALTA, los indicadores alcanzados durante 2025 muestran que la aviación argentina terminó de consolidar su recuperación y se convirtió nuevamente en un motor clave para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico.

El crecimiento simultáneo del mercado doméstico, la expansión de las conexiones internacionales y el aumento del turismo receptivo posicionan al país entre los sistemas aeronáuticos más dinámicos de América Latina.