Paso Las Leñas: destacan su importancia para garantizar la conexión con Chile durante todo el año

Las dificultades que provocan las intensas nevadas en los cruces fronterizos volvieron a poner en agenda la necesidad de avanzar con el Paso Las Leñas , una obra considerada fundamental para garantizar una conexión más segura y permanente entre Argentina y Chile .

Graciela Montaña, presidenta de la Específica de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael , destacó que una de las principales ventajas del proyecto es su ubicación a menor altura, una característica que permitiría reducir las interrupciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas.

A diferencia de otros corredores cordilleranos, el Paso Las Leñas fue proyectado como un cruce internacional de baja altura . Esto facilitaría las tareas de mantenimiento y permitiría sostener la circulación de vehículos y cargas durante una mayor cantidad de días al año.

La dirigente empresarial señaló que el proyecto no debe ser analizado únicamente como una alternativa ante los cierres del Sistema Cristo Redentor. También representa una herramienta estratégica para el crecimiento económico, comercial, turístico y productivo de San Rafael y de todo el Sur provincial.

La concreción del corredor permitiría fortalecer la conexión de San Rafael, General Alvear y Malargüe con Chile, además de mejorar el acceso hacia los puertos del Pacífico y favorecer el intercambio comercial dentro del corredor bioceánico.

El proyecto contempla la vinculación entre la zona de El Sosneado y la región chilena de O’Higgins mediante un túnel internacional. Por su ubicación y características geográficas, el cruce tendría mejores condiciones de transitabilidad frente a los temporales de nieve que habitualmente afectan a la alta montaña mendocina.

Paso Las Leñas: un proyecto que busca recuperar impulso

Desde la Cámara de Comercio de San Rafael sostienen desde hace años la necesidad de mantener el Paso Las Leñas dentro de las agendas de los gobiernos provincial y nacional. Aunque se realizaron estudios y diferentes gestiones institucionales, todavía quedan etapas técnicas y decisiones políticas pendientes para avanzar hacia la concreción de la obra.

Para las entidades del Sur mendocino, el corredor permitiría descomprimir otros pasos internacionales, reducir costos logísticos y generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo regional. El Gobierno de Mendoza también ha destacado su potencial para fortalecer la integración con Chile y mejorar la competitividad de la producción provincial.

En ese sentido, Montaña remarcó la importancia de continuar impulsando el proyecto y de sostener el trabajo conjunto entre el sector público, las instituciones empresariales y los organismos de ambos países.