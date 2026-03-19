19 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Paso Las Leñas

La Comisión Paso Las Leñas realizó su primera reunión del año en San Rafael

La comisión que impulsa el corredor internacional Paso Las Leñas mantuvo su primera reunión del 2026 en el Concejo Deliberante.

Paso Las Leñas.

Paso Las Leñas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael fue sede de la primera reunión del año de la Comisión Paso Las Leñas, un espacio institucional que reúne a diferentes entidades del departamento con el objetivo de impulsar el desarrollo del Paso Internacional Las Leñas, considerado estratégico para el crecimiento del sur mendocino.

Del encuentro participaron representantes de APROCAM, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Dirección de Turismo, el Centro de Despachantes de Aduana, Diario San Rafael y concejales del cuerpo legislativo local.

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Durante la reunión se analizaron avances vinculados al proyecto del paso internacional y se debatieron distintas iniciativas orientadas a fortalecer las gestiones ante organismos provinciales y nacionales como las que se han desarrollado en años anteriores.

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Entre las acciones previstas se mencionaron la realización de campañas de difusión, la elaboración de material informativo sobre la importancia estratégica del corredor internacional y la organización de futuros encuentros con autoridades nacionales.

Los concejales Samuel Barcudi y Adrián Reche participaron del encuentro, acompañando el trabajo institucional que se viene desarrollando desde el Concejo Deliberante para impulsar la iniciativa.

En ese marco, Barcudi destacó la relevancia de la participación de distintos sectores de la comunidad en este tipo de espacios de trabajo.

“Estuvieron presentes representantes de distintas instituciones que son representativas de San Rafael. El objetivo es impulsar el desarrollo del sur mendocino y darle la importancia y la visibilidad que merece este paso internacional”, señaló.

Paso Las Leñas: primera reunión del año

Embed - PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PASO LAS LEÑAS

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