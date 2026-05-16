16 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael apuesta a la formación de jóvenes con capacitaciones gratuitas y certificadas

A través de Punto Digital, el Municipio de San Rafael continúa acercando herramientas gratuitas de formación orientadas al desarrollo académico y laboral de los jóvenes.

Capacitación digital gratuita en San Rafael.

Capacitación digital gratuita en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael continúa fortaleciendo su política de formación e inclusión educativa a través de nuevas capacitaciones gratuitas destinadas a vecinos y estudiantes del departamento.

En esta oportunidad, desde Punto Digital, ubicado sobre Montecaseros 1720, se desarrolló una jornada de Capacitación Financiera que contó con la participación de alumnos de la Escuela Pascual Iaccarini, además de jóvenes y vecinos interesados en incorporar nuevas herramientas para su formación.

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La propuesta apunta a brindar conocimientos prácticos y útiles para el presente académico y el futuro laboral de los participantes, sumando además certificación.

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Formación que abre nuevas oportunidades en San Rafael

La coordinadora del bachillerato de la Escuela Pascual Iaccarini, Noé Villegas, destacó el acompañamiento permanente del municipio y el impacto positivo que estas iniciativas tienen en los estudiantes.

“Cada vez que surge una capacitación nos sumamos porque a los chicos les sirve muchísimo, tanto por el conocimiento que adquieren como por el certificado que reciben. Muchos de ellos ya trabajan y estas herramientas fortalecen su currículum y sus posibilidades a futuro”, expresó.

Un espacio que conecta, capacita y proyecta

Villegas también remarcó que este tipo de encuentros permiten a los jóvenes vincularse con estudiantes de otras instituciones y descubrir nuevas oportunidades de formación dentro del departamento.

“A muchos chicos este espacio les abrió un panorama nuevo sobre todas las propuestas gratuitas que existen en San Rafael”, agregó.

Desde el Municipio señalaron que continuarán impulsando capacitaciones y propuestas formativas gratuitas, con el objetivo de promover la inclusión digital, la educación y el desarrollo de herramientas que potencien el futuro de los jóvenes sanrafaelinos.

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