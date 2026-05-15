15 de mayo de 2026
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Jimena Latorre

Jimena Latorre explicó cómo funcionará el Parque Solar El Qumeado en Mendoza

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, dialogó con Aconcagua Radio sobre el funcionamiento del Parque Solar El Quemado.

Jimena Latorre explicó cómo funcionará el Parque Solar El Qumeado en Mendoza.

Jimena Latorre explicó cómo funcionará el Parque Solar El Qumeado en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Aconcagua Radio

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, dialogó este viernes con Aconcagua Radio y dio detalles del funcionamiento que tendrá el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz e inaugurado en la provincia de Mendoza.

Con los 500 mil miles de paneles ya instalados, en los próximos días va a alcanzar los 305 MW de potencia, equivalente a lo que consumirían alrededor de 240.000 hogares. "Esta energía se vuelca a la red, al Sistema Interconectado Nacional, y los parques solares, los generadores de energías renovables entran en un mercado que se llama Mater y contractualizan directamente con grandes usuarios. Este parque le vende energía a alrededor de 130 industrias argentinas", explicó Latorre.

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latorre ministra energia ambiente
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente.

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente.

Este parque solar es el más grande del país y fue el primer proyecto aprobado a nivel nacional dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta diseñada para atraer capitales privados y acelerar inversiones estratégicas.

"Ya hemos cumplido un hito muy importante, es que hemos pasado el umbral que nosotros mismos nos habíamos propuesto, porque hace dos años nos habíamos puesto como hito llegar a esta altura de la gestión con 700 MW de potencia instalados y hoy estamos alrededor de los 775", comentó la ministra.

Quiénes utilizarán la energía que generará el Parque Solar El Quemado

“Hay industrias que, por el nivel de consumo que tienen, se inscriben como agentes de este mercado y pueden directamente, en vez de comprar a la distribuidora, ir a comprarla a la generadora”, afirmó la funcionaria. De esta manera, grandes usuarios e industrias pueden contractualizar directamente con empresas generadoras de energía renovable, en lugar de hacerlo a través de distribuidoras tradicionales.

14 de Mayo de 2026. YPF luz. Parque solar El Quemado, Marin, Ceo YPF Luz
Parque Solar El Quemado.

Parque Solar El Quemado.

Además, remarcó que muchas compañías buscan adquirir energía renovable certificada para cumplir estándares ambientales y reducir su huella de carbono: “Las industrias vitivinícolas y también las vinculadas a hidrocarburos necesitan utilizar energía de fuentes renovables para poder medir emisiones y cumplir certificaciones que exigen los mercados consumidores".

Los beneficios para la provincia de Mendoza

Latorre destacó que la reconversión de la matriz energética de Mendoza tiene un impacto que va más allá de la generación eléctrica, ya que también implica inversión local y generación de empleo. Según explicó, durante la construcción del parque solar el pico de actividad alcanzó unos 350 trabajadores y cerca del 90% de los proveedores y empleados involucrados fueron mendocinos.

Incrementar la potencia instalada de energías renovables hace que vayamos mutando hacia una energía más asequible”, dijo la ministra. A su vez, sostuvo que Mendoza cuenta con condiciones naturales favorables para este tipo de desarrollos, especialmente en zonas como El Quemado.

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