14 de mayo de 2026
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Mauricio Macri

Quién es Dolores Teuly, la mujer que conquistó el corazón de Mauricio Macri

Tras su ruptura con Juliana Awada, Mauricio Macri apuesta a un nuevo romance. Conocé a Dolores Teuly, la mujer que conquistó al expresidente tras años de amistad.

Quién es Dolores Teuly, la mujer que conquistó el corazón de Mauricio Macri

Quién es Dolores Teuly, la mujer que conquistó el corazón de Mauricio Macri

Por Sitio Andino MuchoShow

Mauricio Macri atraviesa un presente de renovación personal después del duelo de su relación con Juliana Awada. El exmandatario inició un romance con Dolores "Lola" Teuly, una mujer de 46 años que integró su equipo de Ceremonial. El vínculo se consolidó tras un reencuentro en marzo, marcando el inicio de una etapa sentimental basada en una amistad de décadas.

Del ámbito profesional al romance

Lola Teuly no es una figura nueva en el universo de Mauricio Macri. Se conocen desde hace más de 25 años por lazos familiares; de hecho, su hermano mayor es íntimo amigo de Fernando de Andreis, figura central del PRO. Tras su paso por la función pública, la mujer se volcó al sector privado con un emprendimiento de decoración y alfombras, alejándose del foco político. Según trascendió, el "flechazo" definitivo se produjo en el festejo de cumpleaños de un reconocido relacionista público en la Costanera Norte.

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Dolores Teuly, chetísima
Dolores Teuly, la nueva pareja de Mauricio Macri

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A pesar de la diferencia de edad —ella tiene 21 años menos que él—, quienes los conocen aseguran que comparten gustos y círculos sociales desde hace tiempo, frecuentando incluso las mismas playas en Punta del Este. La relación actual se describe como estable y madura, alejada de los rumores de convivencia inmediata. Por ahora, ambos mantienen sus rutinas independientes mientras el expresidente reparte sus días entre compromisos internacionales y su actividad física diaria en Palermo Chico.

El historial sentimental de Mauricio Macri

Este nuevo capítulo en la vida del dirigente llega luego de tres matrimonios formales y varias relaciones de larga data que marcaron su trayectoria pública.

  • Ivonne Bordeu: Su primera esposa (1981-1991), con quien tuvo tres hijos.
  • Bettina Menditeguy: Estuvieron casados entre 1994 y 2005.
  • Malala Groba: Mantuvieron una relación estable durante cuatro años (2005-2009).
  • Juliana Awada: Su vínculo más reciente y mediático, que duró 15 años (2010-2026) y del cual nació su hija Antonia.
Dolores Teuly pelotudiando con un girasol
Mauricio Macri vuelve a apostar al amor

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Dolores Teuly aparece como una figura de bajo perfil, trabajadora e independiente, que aporta aire fresco a la vida de un hombre que, a los 67 años, vuelve a apostar por la construcción de un camino sentimental. El tiempo dirá si esta unión, nacida de una amistad de décadas, se transforma en la próxima gran pareja del exmandatario.

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