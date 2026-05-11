11 de mayo de 2026
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El duro comunicado del PRO contra el Gobierno nacional

El PRO de Mauricio Macri lanzó fuertes críticas contra la gestión del presidente Javier Milei y crecen las internas.

El duro comunicado del PRO contra el Gobierno nacional.
El duro comunicado del PRO contra el Gobierno nacional. Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El PRO, partido presidido por Mauricio Macri, tomó distancia del Gobierno nacional con un duro comunicado en el que acusó al oficialismo del presidente Javier Milei de actuar “con soberbia y arrogancia”, y de pedirle a la ciudadanía “sacrificios” que ellos mismos “no están dispuestos a hacer”.

El espacio apuntó el domingo contra La Libertad Avanza (LLA), a través de un comunicado bajo el título de “Manifiesto próximo paso”: “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”.

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El partido amarillo, que acompañó casi todas las iniciativas del Gobierno en el Congreso, y que en las elecciones nacionales de octubre último fue en alianza con LLA en varios distritos, marcó sus diferencias con el oficialismo. Recordando épocas de mejor relación con el Ejecutivo, en los que Milei y Macri se encontraban para almorzar, el documento expresa que cuando fue necesario “el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio. Sin especular. Sin mirar desde afuera”.

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Las duras frases del PRO

Según informó Noticias Argentinas, tras reconocer que el país “algunas cosas empezaron a cambiar”, el texto advirtió que “empezar no es llegar”, y recalca que “hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta”.

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. A los dos los vamos a enfrentar”, señaló el espacio.

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Javier Milei y Mauricio Macri.

Javier Milei y Mauricio Macri.

Dirigéndose a la ciudadanía, el documento del PRO expresó: “El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta. Eso es lo que sabemos hacer. Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos”.

El escrito de duros conceptos no hace nombres propios, pero se difundió en el marco de las acusaciones sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y luego de que el presidente Javier Milei lo ratificara en el cargo el viernes en una reunión del Gabinete Nacional.

Además, el diputado nacional Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, en el PRO, le aconsejó en las últimas horas a la senadora de LLA y ex dirigente del PRO, Patricia Bullrich, que sus cambios constantes de partido dañan la política.

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