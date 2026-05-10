10 de mayo de 2026
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Manuel Adorni

Causa Manuel Adorni: detectan movimientos con criptomonedas en la investigación judicial

La Justicia federal detectó movimientos con criptomonedas en la causa contra Manuel Adorni. Buscan determinar el origen y destino de los fondos.

La investigación avanzó tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni.

La investigación avanzó tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni.

Por Sitio Andino Política

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó reportes vinculados al universo de las criptomonedas. La Justicia federal analiza operaciones digitales y busca establecer si existe una diferencia entre los ingresos declarados y los movimientos financieros registrados.

La Justicia rastrea movimientos con criptomonedas en la causa a Manuel Adorni

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El fiscal Gerardo Pollicita recibió respuestas de distintas plataformas de intercambio de criptoactivos y billeteras virtuales, luego de una serie de requerimientos orientados a reconstruir el patrimonio financiero del funcionario nacional. Según trascendió de fuentes judiciales, los reportes preliminares revelaron operaciones con activos digitales, aunque hasta el momento los montos detectados serían menores en comparación con los movimientos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.

Manuel Adorni
Manuel Adorni es investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni es investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.

A pesar de ello, los investigadores consideran que las operaciones halladas podrían ser apenas una parte de una estructura financiera más amplia. Por ese motivo, analizan avanzar con estudios técnicos de “trazabilidad” para seguir el recorrido de los fondos y establecer con precisión de dónde provienen y hacia qué destinos fueron transferidos.

La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y tomó impulso semanas atrás, cuando se ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y financiero no solo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y MasBe, ambas bajo análisis judicial.

Qué busca determinar la fiscalía sobre el patrimonio digital del funcionario

El Banco Central fue requerido para entregar información detallada sobre todos los productos financieros asociados a los involucrados desde enero de 2022. Entre los datos solicitados figuran cuentas bancarias, cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas, con el objetivo de reconstruir el movimiento patrimonial completo del entorno investigado.

La lupa de la fiscalía ahora apunta a cruzar esa información proveniente del sistema bancario tradicional con los registros obtenidos del universo Fintech y de las plataformas de criptomonedas. El objetivo central es determinar si existe una diferencia significativa entre el patrimonio declarado por el funcionario y el nivel de gastos, ahorros y movimientos financieros detectados durante la investigación.

Mientras avanza el análisis de los reportes digitales, en los tribunales federales no descartan nuevas medidas de prueba para profundizar sobre la posible existencia de circuitos financieros paralelos vinculados a monedas virtuales.

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