8 de mayo de 2026
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Javier Milei

Javier Milei reúne a su Gabinete para respaldar a Adorni y planear nuevas reformas

El presidente Javier Milei se reunirá con los ministros en medio de la polémica que involucra a Manuel Adorni y las tensiones internas.

Javier Milei reúne a su Gabinete para respaldar a Adorni y planear nuevas reformas.

Javier Milei reúne a su Gabinete para respaldar a Adorni y planear nuevas reformas.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete del Gobierno nacional para este viernes, a las 14, en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas.

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Se esperaba que la reunión se centre en el rumbo de la gestión y los recortes en gastos corrientes y de capital, pero también para respaldar al jefe de Gabinete, sobre quien el libertario dijo: "Ni en pedo se va".

Reunión en medio de tensiones en el Gobierno nacional

El encuentro se dará luego de que la senadora Patricia Bullrich presionara a Adorni para que anticipe la presentación de su declaración jurada en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Que la exministra apuntara contra el jefe de Gabinete no fue bien recibido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló Infobae.

Patricia Bullrich, Manuel Adorni
Patricia Bullrich y Manuel Adorni.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni.

Manuel Adorni, en medio de una causa judicial

El jefe de Gabinete evitó nuevamente dar explicaciones públicas sobre su patrimonio y sus viajes, al argumentar que cualquier declaración podría interpretarse como una “obstrucción de la Justicia”.

“Cualquier cosa que diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la Justicia”, planteó, y agregó que no le preocupa la “carnicería mediática” en torno a su caso, expresó en una entrevista con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura.

Además, se mostró confiado en que la Justicia “va a aclarar todo” y advirtió que, cuando eso ocurra, “va a hablar mucho más de lo que se imaginan”.

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